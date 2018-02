Ibaceta: "Hay un entusiasmo generalizado"

El León cayó por 2 a 0 ante Sol de Mayo como visitante pero el 5 a 1 obtenido en la ida le alcanzó para avanzar.

Su entrenador, Javier Ibaceta, quien fue ayudante de campo de Marcos González durante la campaña del Federal B, se mostró conforme por lo realizado por su equipo y se ilusionó con seguir a paso firme.

“Se dio el partido que nosotros esperábamos. Nos salieron a buscar desde el primer minuto y nos buscaron todo el tiempo por la diferencia que hicimos de local. Creo que lo supimos aguantar bien y hasta tuvimos situaciones claras para convertir”, expresó el DT a LM Neuquén tras sellar la clasificación, y agregó: “Sabíamos que Sol de Mayo de local es un equipo muy importante y no estaba la serie cerrada”.

Ahora, si logran pasar una ronda más, se le abren las grandes carteleras al equipo neuquino, que sabe que no está lejos de enfrentar a un conjunto de Primera División. “Cuando arrancamos a entrenar lo único que pensábamos era en Sol de Mayo, no podíamos pensar en la siguiente fase. Ahora que pasamos, ya podemos soñar. El fútbol tiene estas cosas. Yo fui jugador y el jugador se ilusiona. Es nuestra primera vez en este torneo y se nota que hay un entusiasmo generalizado en Rincón”, analizó Ibaceta y se preguntó: “¿Por qué no pensar en hacer bien las cosas y poder pasar una ronda más? Mirá si terminamos jugando con un equipo grande”, expresó con entusiasmo.

“La Copa le da la chance a los equipos chicos de pensar en enfrentar a uno grande. Tener la posibilidad de compartir una cancha con jugadores profesionales que están a otro nivel es muy bueno”, completó el DT.

5 - 3 El resultado global frente a Sol de Mayo tras el 5-1 en la ida y el 0-2 en la vuelta.

Recambio

El León sufrió un éxodo importante una vez finalizado el Federal B ya que perdió a jugadores titulares como Leandro Garate, Alfredo Troncoso, Mariano Aldecoa y Rodrigo Manera, entre otros.

Sin embargo, el equipo no mermó su rendimiento y supo estar a la altura de un rival que ascendió al Federal A como Sol de Mayo.

“Perdimos a jugadores importantes del último Federal B, sin embargo, no se nota. Los chicos que llevan muchos años en el club se conocen tanto que mantienen la base de lo que es el juego de Rincón. Tuvimos muchas bajas pero seguimos teniendo un equipo competitivo”, concluyó el entrenador, que confía en su plantel.

El León espera a Ferro de Olavarría

Anoche se definió el rival de Deportivo Rincón para la siguiente instancia de la Copa Argentina. Será Ferro de Olavarría, que le ganaba a Racing, su clásico rival, por un global de 4 a 0 (había ganado 1 a 0 en la ida), ya que lo vencía 3 a 0 en la vuelta cuando el partido se suspendió por incidentes. El primer cruce se jugará el domingo en Rincón.