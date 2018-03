Impidieron que un docente acosador vuelva a las aulas

La medida fue adoptada por madres, padres, docentes y estudiantes que ayer se manifestaron frente a la escuela ubicada en Jardines del Rey. Incluso se sumaron ex graduadas de la institución que fueron alumnas del mismo docente y manifestaron haber sido víctimas de las mismas situaciones de acoso sexual.

“Leí la noticia donde lo denunciaban y me encontré con relatos que eran iguales a lo que vivimos con mis compañeras diez años atrás”, confió a LMN una ex alumna del CPEM 34. Ante lo ocurrido, la joven se contactó con sus ex compañeras y asistió a la manifestación.

El hombre estaba a cargo de las materias relacionadas a lo contable desde tercero a quinto año hace más de diez años en la institución. Además, se conoció que pertenece a la comisión directiva de una institución educativa en Río Negro.

Si bien las situaciones de acoso eran reiteradas, recién hace poco más de dos años un grupo de estudiantes se animó a denunciarlo ante el CPE. Frente a esto, al expediente se sumaron denuncias de sus compañeras de trabajo por maltrato. El relato de las estudiantes y ex alumnas es idéntico. “Tiraba los lápices para que las chicas los levanten y mirarlas, se paraba en el marco de la puerta cuando tocaba el timbre para poder rozarnos con el cuerpo cuando entrábamos al aula”, contó la joven. Además, reconoció la valentía de las chicas que se animaron a denunciar y subrayó: “Nosotras no teníamos las herramientas sociales para darnos cuenta de que eso era acoso”.

Por el momento, el docente fue apartado provisoriamente de su cargo hasta que se resuelva su situación.

