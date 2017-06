Independiente va por la Libertadores ante Lanús

El partido se disputará desde las 20.15 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de la TV Pública Argentina.

Independiente suma 52 puntos, la misma cantidad que San Lorenzo pero con mejor diferencia de gol (+16 a +11), por lo cual depende de sí mismo para conseguir uno de los tres cupos que quedan disponibles en la próxima Libertadores, ya que Boca Juniors, el campeón, y River Plate aseguraron sus lugares.

Sin embargo, al "Rojo" no le cabe otro resultado que no sea la victoria para llegar a los 55 puntos y desplazar de la zona de Copa Libertadores a Racing Club (55) y Banfield (54) porque un empate no le permitiría superar en la tabla de posiciones a Estudiantes (53), que recibe a Quilmes con todas las chances de clasificar.

Lanús, que se prepara para visitar a The Strongest, de Bolivia, el 6 de julio por la ida de los octavos de final del máximo torneo continental, se ubica noveno con 49 unidades, al igual que Newell's Old Boys, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe, y jugará la Sudamericana del año que viene.

El director técnico de Independiente, Ariel Holan, tiene entre algodones a varios jugadores claves en el andamiaje del equipo, pero la idea es esperarlos hasta último momento para poder repetir el mismo once titular que la fecha pasada venció a Unión por 3-0 en Santa Fe.

Nicolás Tagliafico, el capitán, terminó el partido del jueves pasado con una molestia en el tobillo derecho, en tanto que Alan Franco arrastra una molestia en el tobillo derecho desde mayo y se le exigirá un último esfuerzo.

El más complicado es el mediocampista Martín Benítez, con un golpe en el tobillo izquierdo. Si no llega, sería reemplazado por Maximiliano Meza.

Los que no fueron convocados son los delanteros Emmanuel Gigliotti, quien por una pubalgia se perdió los últimos dos partidos y Leandro Fernández, quien finalmente no fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por su parte, Lanús tiene una duda para conformar el equipo por la lesión del zaguero Diego Braghieri, que según el estudio por imágenes que se le realizó se comprobó que sufrió un fuerte traumatismo en el pie izquierdo, por lo que se esperará como evoluciona.

Como el "Granate" ya se aseguró el pasaje a la Sudamericana 2018, el entrenador Jorge Almirón evaluará la evolución de Braghieri pensando en los encuentros que vienen por delante. En caso de no recuperarse, su reemplazante será Rolando García Guerreño.

Nicolás Aguirre, en tanto, ingresará en lugar de Marcelino Moreno, quien fue expulsado la jornada pasada en el encuentro con Huracán, que ganó 2 a 0, por lo cual Alejandro Silva pasará a jugar por la derecha del ataque.