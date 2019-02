Antonio, el propietario, tiene 74 años, vive en la localidad desde el año 1948, es jubilado y, tras enviudar, decidió mudarse a la casilla para cambiar el rumbo de su vida y emprender un viaje por toda la provincia.

En diálogo con LMC, el hombre comentó que los ladrones no sólo se llevaron todos sus documentos personales y su ropa, sino también los recuerdos de toda una vida. "Era el lugar donde guardaba las fotos de mi familia, de mi esposa, eso es lo que más me importa y me preocupa", sentenció.

Ante el indignarte hecho delictivo, los vecinos de la ciudad no dudaron en manifestar su bronca a través de las redes sociales y algunos hasta propusieron iniciar una colecta solidaria para ayudar a Antonio.

