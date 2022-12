Inflación y dólar: temor por el 2023 y 2024

Un grupo de analistas describieron, para la consultora Latinfocus, las estadísticas que se prevén para la economía argentina de cara al 2023 y 2024. Pese a las estimaciones de Sergio Massa, el panorama no es tan positivo para los profesionales: el dólar se incrementará hasta un máximo de $700 para dentro de dos años y la inflación superará largamente el 100%, con cifras mucho más cercanas a la híper que lo que se estima para el 2022.

Castiglioni & Tiscornia, por ejemplo, afirmaron que la moneda extranjera más utilizada en nuestro país se elevará hasta $ 496 a fin del año próximo, Eco Go a $ 474, Aurum a $ 450, Banc Trust $ 431 y Empiria a $ 421. Mientras tanto, el alza de precios podría dispararse a niveles que no se veían hace más de 30 años: los expertos del sector privado consideran que, en promedio llegará a 95%, frente al 60% prometido por el Gobierno en el presupuesto 2023, aunque ECO GO se estiró hasta 135%, seguido por Empiria con 125,6% y C&T con 125,4 por ciento.