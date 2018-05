"Inmigrantes ilegales son animales"

Trump hizo los comentarios durante una reunión, el miércoles, con dirigentes republicanos de California que se oponen a los intentos de los líderes de ese estado para resistir las duras políticas antimigratorias del actual gobierno federal. “Tenemos un montón de gente entrando al país o tratando de entrar, y a muchos de ellos los detenemos”, dijo el mandatario. Y lanzó: “Ustedes no podrían creer lo mala que es esa gente, no son siquiera personas, son animales”.

Trump también estimó que la afluencia de inmigrantes ilegales se debe al hecho de que Estados Unidos tiene “las leyes de inmigración más tontas del mundo”. Y agregó: “La ley de California brinda refugio a algunos de los delincuentes más crueles y violentos del mundo, como los pandilleros de la MS-13”, dijo, y lamentó que “hombres, mujeres y niños inocentes estén a merced de criminales sádicos”.

Trump ha calificado antes a la MS13, una pandilla que se originó en Estados Unidos pero tiene raíces en El Salvador, de “viciosa” y “asesina”. La oposición demócrata reaccionó enseguida a los comentarios del presidente.

Polémicas frases de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no cree que su ejército tenga más alternativa en Gaza que disparar contra los manifestantes, aunque estén desarmados. “Intentas métodos que no sean letales , pero no funcionan y te quedas sólo con malas opciones”, explicó durante una entrevista.