Inspectoras bajo amenaza

Qué difícil es ser mujer en ciertos trabajos! Y si no, que lo digan las trabajadoras municipales destinadas al control del tránsito en la ciudad, que por el solo hecho de su condición de género son atacadas verbal y físicamente por los automovilistas en mayor proporción de lo que lo son los hombres, según reveló el funcionario municipal Facundo Churrarín. Hombres y mujeres al volante no tienen la misma consideración por el personal femenino que por el masculino cuando se les plantan frente a sus vehículos en ocasión de sorprenderlos in fraganti cometiendo una falta a las normas de tránsito. Si el uniforme municipal lo lleva una mujer, hay muchas más chances de que sobrevenga un insulto o una agresión física sin contemplaciones por la humanidad de la agente. Sólo por ser mujer crecen las chances para una reacción violenta.