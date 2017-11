Intensificarán desde este finde los controles de tránsito y comercio en la zona de los ríos

Según precisó el Director de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén, Facundo Churrarín, desde el viernes se intensificarán los controles en específicamente en la calles Leguizamón y Río Senger, La Pampa y la Quiaca, Avenida Olascoaga y Uspallata, Río Negro y San Antonio, al tiempo que se montará un retén en el paseo de la Costa.

"Los controles incluyen además del tránsito, el área de comercio, de la ocupación de la vía pública, de la ingesta de consumo de alcohol, pero también a través de Medio Ambiente se van a evaluar decibeles en el caso de los vehículos", explicó Churrarín en diálogo con LU5.

Dijo que cuando se procede al secuestro de un vehículo, cualquiera sea el motivo, en caso de tener con un caño de escape no reglamentario, al momento de pagar la multa y retirarlo del predio no puede hacerlo si no lo cambia ahí mismo.

Sostuvo que los juzgados instan no sólo a cambiar el caño de escape sino también a colocar espejos y patentes. El funcionario agregó que se han compactado 400 caños de escape.

