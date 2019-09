Iron Man desembarca en Disney Plus

Luego de las idas y vueltas por los derechos de Spider-Man, y la abrupta salida del personaje arácnido del UCM, se generó un espacio en el que Robert Downey Jr. podría volver a interpretar a Iron Man, para una serie exclusiva de Disney+ (Disney Plus).

Según un informe del sitio We Got This Covered, afirma que los altos ejecutivos de la compañía están preparando una nueva serie basada en Ironheart.

Esta serie adaptaría la historia publicada en 2015 por Brian Michael Bendis. En donde seguimos la vida Riri Williams, sucesora espiritual de Iron Man.

Para la serie de TV el rumor es que Robert Downey Jr. volvería como Tony Stark-Iron Man; pero lo curiosos es que jamás veríamos al personaje en pantalla.

Tony Stark sólo aparecería interpretando un papel similar a Jarvis, como una inteligencia artificial dentro del traje de Riri. Así que el actor haría un papel de doblaje.

