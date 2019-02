En diálogo con LMN, la joven explicó que estaba esperando el colectivo cuando un hombre, al que no puede reconocer, se le acercó y tocó su brazo. “No lo pude ver porque había mucha gente en ese sector de la vereda, pero pude identificar que era un hombre aunque sin demasiados detalles”, contó y agregó que en cuestión de segundos comenzó a sentirse mal. Esos síntomas continuaron durante gran parte del día. “Estuve hasta esa noche -muy tarde- con esa sensación de mareos y sueño”, relató.

La joven reveló que no pudo realizar la denuncia formal por lo que decidió contar lo sucedido en las redes sociales y que a raíz de la publicación conoció otros casos similares, tanto a mujeres como hombres. “No hice ninguna denuncia porque no tengo datos concretos como para aportar a una denuncia, pero a raíz de mi publicación varías personas me comentaron que les paso algo así. Lo que más me llama la atención es que no fue solo con mujeres”, declaró.

“A un amigo le pasó lo mismo el año pasado, supuestamente es burundanga” y “Es cierto, se transmite de la palma de la mano a la piel de la otra persona, fui víctima de una vieja que ofrecía caramelos se los negué y me presiono la muñeca. En segundos me empecé a desestabilizar me metí a Planet Bike pidiendo ayuda, me asistieron. En segundos se me adormeció todo el cuerpo, no me pude mover al menos por 20 minutos, hasta que llegó mi viejo y la ambulancia del Sien. Mucho cuidado con eso y ante cualquier cosa avisar a alguna autoridad o meterse a local más cercano para pedir ayuda inmediata”, son algunos de los casos que le llegaron a la joven.

LEÉ MÁS

Atacan y violan a una joven a la salida de un boliche

Villa La Angostura: rescataron a una mujer que cayó en la Cascada del Río Bonito

Discutieron por el ataque de un perro y terminaron a las piñas