Ayer, el periodista Adrián Pallares contó en Intrusos que Santo envió una extensa carta documento donde detalla ninguneos y maltratos, como cuando sacrificó el Noticiero de Santo para hacer dupla con María Laura Santillán o cuando, tras sacar de la grilla Otro tema, un envío que hacía en TN, las autoridades del medio prometieron reservarle un espacio en la medianoche pero nunca lo recibieron para escuchar su propuesta y concretar el proyecto.

“Una bomba”

“Mi fuente tiene que ver con el canal, me dijo que cayó como una bomba. Querían hacer todo, como hacen generalmente: ‘Te ponemos un clip emotivo, lloramos todos y a tu casa’”, contó Pallares y precisó: “No le terminan de decir qué va a hacer concretamente después del 15 de diciembre. Él no acepta lo que no le proponen, porque ni siquiera le proponen nada concreto, sino que deje la conducción de Telenoche”.

En tanto, Marina Calabró citó palabras del mismo Biasatti, con quien se comunicó por teléfono. “No renuncié y estoy a la espera de una respuesta a la situación planteada”.

Hace unos días, Santo habló con Fernanda Iglesias para La Nación y reveló: “Me hicieron un ofrecimiento y yo no lo acepté. Lo que está claro es que no voy a estar más en Telenoche. Es mi decisión”. A su vez, aclaró que en la reunión que mantuvo con los directivos no hubo discusiones y que no tiene otro ofrecimiento laboral. “Nadie me llamó y no conozco a nadie de la CNN acá. No es una mala propuesta. Buscaré trabajo. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Yo me voy a morir siendo periodista”, concluyó.

Ayer los panelistas de Intrusos contaron que El Trece busca reciclar el noticiero con María Laura Santillán y un equipo “coral” de gente joven sin hacer hincapié en una figura estelar.

“A todos nos va a pasar, es la renovación generacional. Por ahí lo que hace ruido acá son las formas”, opinó Jorge Rial. “Pero no te sacan por viejo, te sacan porque no rendís y en este caso el noticiero mide”, contrapuso Pallares y puso como ejemplo el caso de Mirtha Legrand.

Carlos Montero

Se postula para relevar a Santo

“Cómo me ves en @telenoche??? jajaja Abrazo!!! Mi papá fue el creador de ese noticiero y me encantaría trabajar ahí”, tuiteó Carlos Montero, histórico conductor de CNN y ex Telefe, al enterarse de la salida de Santo Biasatti del noticiero de El Trece.

Los “Lanata boys” piden más espacio en la pantalla

Buenos Aires

El debate por la sorpresiva salida de Santo Biasatti en Intrusos generó algunos comentarios en torno a las internas que desde hace tiempo se viven en los pasillos de los canales del Grupo Clarín.

Según deslizó Jorge Rial, el poderío de Jorge Lanata, estrella del multimedio, derivó en una división entre sus colegas por el mayor espacio que fueron ganando la camada de periodistas que lo acompañaron en Periodismo para todos, denominados por el intruso como “los Lanata boys”.

Por caso, Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki vienen pisando fuerte en la pantalla de TN, tras desembarcar en el prime time relevando a Fernando Carnota en TN Central. Además, junto a Daniel Malnatti, Geuna es la nueva cara de Tiene la palabra.