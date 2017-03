La apuesta a blanco o negro

La tormenta de los despidos petroleros parece haber pasado su peor momento para el gobierno provincial y el sindicato. Los nubarrones se fueron, pero muchos apuestan a las elecciones para pasar factura. Es que los enemigos más acérrimos del MPN ya se frotan las manos para construir un relato de campaña en base al fracaso del proyecto de Vaca Muerta. Depende del cristal y las expectativa con la que se mire. Si bien la izquierda fue la primera que comenzó a activar las contradicciones entre los petroleros, tras la firma de la adenda al convenio colectivo de trabajo, es probable que sea otro partido el que coseche los frutos. El parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, está más radicalizado que nunca, recorriendo la provincia y llevando el mensaje del fracaso del trío Macri-Gutiérrez-Pereyra. Y parece que no le va tan mal. Entre sus pares exhibe varias encuestas donde -dice él- lo posicionan un poco más arriba que el MPN en una elección legislativa donde el lema parece ser estar a favor o en contra de las política del presidente Mauricio Macri. El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Darío Martínez, intenta hacer lo mismo con el tarifazo energético y los despedidos petroleros. Pero discursos en contra de Macri están en todos lados: desde la izquierda y el peronismo hasta un sector del emepenismo. Es por eso que aún no se sabe quién va a capitalizar una elección, con consignas similares. “La gente no va a saber lo que vota, va a poner a la persona mejor posicionada y conocida”, explican desde los partidos de la oposición. El MPN tiene que luchar contra estos discursos en su contra, a pesar de ese piso electoral del 30%. En 2015, estar pegado al kircherismo le valió la pérdida de una banca. Y ahora, no se sabe.

La campaña a favor o en contra de Macri juega mal a los partidos que expresan discursos parecidos.