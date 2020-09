La situación de los profesionales de la salud en el país preocupa, no solo porque unos 28 mil ya fueron contagiados de coronavirus desde el inicio de la pandemia , sino por las condiciones laborales en las que se encuentran, además de no disponer de descansos ni de horarios rotativos. Unos 5500 se encuentran cursando la enfermedad y al menos 98 fallecieron. “No podemos más. Nos están dejando solos”, advirtieron desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

Cada vez son menos los aplausos a las 21, pero también cada vez son más y más los casos de coronavirus. Las autoridades nacionales no parecen encontrarle la vuelta a las medidas necesarias y, aunque la gente respete el distanciamiento y el uso obligatorio de barbijo, los casos de COVID no cesan. La sociedad en general parece no aguantar más la situación y, mientras tanto, los médicos y médicas siguen exponiendo su vida a salvar a miles de personas de un virus del que poco conocen y resisten con muy pocas armas.

Al cansancio que llevan en sus cuerpos, se suma la desazón de ver que su trabajo no alcanza, pero también la tristeza de ver a sus compañeros morir. Trabajadores esenciales que no pudieron quedarse aislados en ningún momento y que debieron ponerle el pecho a la situación desde un principio. “Estamos en el punto límite del agotamiento, la desesperanza y la incomprensión”, aseguraron desde la Asociación de Enfermería de la Capital Federal al diario Tiempo Argentino. “Parece haber dos realidades: una es la de los hospitales con la lucha brutal y desigual contra la enfermedad y la muerte; otra es la de las calles y las plazas con cada vez más gente que no guarda las distancias y no se protege”, explicó la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata.

https://twitter.com/tendenciera/status/1300957594538962945 Comunicado de médicos de la Facultad de Medicina UNLP. La cosa está grave y esta "nueva normalidad" NO AYUDA. Si pueden evitar el cafecito y el picnic en el parque, háganlo! Ya que no se aplaude más, al menos aliviemos a l@s trabajadores de la salud pic.twitter.com/ahIGTTRTfb — tendenciera (@tendenciera) September 2, 2020

Estas frases provienen de los comunicados publicados en la última semana por las distintas organizaciones, que apelan al sentido común de la gente para evitar que el coronavirus siga llevándose vidas. Con un promedio de 9982 casos por día en todo el país, no solo se llegó al máximo desde el inicio de la pandemia, sino también al aumento del 11% en relación a la semana anterior. Además, 18 provincias mantienen la circulación comunitaria con una de las cuarentenas más largas registradas en el mundo.

Esto no solo son números, sino que se traduce en la ocupación de camas de terapia intensiva, que ya dejó de ser solamente una preocupación de AMBA. Hoy en día Río Negro tiene un 84% de ocupación y sus especialistas temen que ha llegado el momento de elegir a quién darle respiradores. A esta lista se suman Jujuy con un 79% y Salta con 76. Ahora deben empezar a derivar pacientes a otros centros médicos de otras provincias, para mantener con vida a sus ciudadanos.

Sin embargo, según denuncian los distintos profesionales de la salud, la crisis no solo pasa por la cantidad de camas ocupadas, también por la falta de médicos capacitados para sobrevivir a esta situación. Por eso, desde Nación ya han movilizado a 445 especialistas en el marco del Programa de Profesionales Itinerantes, con la intención de apuntalar los sistemas sanitarios de otras ocho provincias. Aún así, según han asegurado los médicos, si la curva no para de crecer, ningún esfuerzo será suficiente.

Siguiendo la misma línea de los promedios, esta semana fallecieron 193 personas por día, lo que equivale a un 2,1 % de los infectados. Sin embargo, en una entrevista con Tiempo Argentino, Pedro Cahn, el infectólogo más consultado por los distintos medios, pero también por el presidente Alberto Fernández, se preguntó: “¿Cuántos muertos son suficientes para que la gente se convenza? ¿Doscientos, mil, cinco mil por día? Ahí si te vas a poner a reflexionar sobre las cosas que estás haciendo de más. Hay que ser muy claros, vamos a transitar meses en los que tenemos que pensar cuál es el costo que vamos a pagar”.

bares salida noche Pandemia- (3).jpg Claudio Espinoza

Además, en la misma línea, el reconocido infectólogo aseguró: “De lo que se trata es de reducir el costo al mínimo posible. Que se enferme la menor cantidad de gente posible y se muera la menor cantidad de gente posible. Y eso depende de nosotros. Más allá de lo que hagan los poderes públicos, que muchas veces se manejan por otros criterios”, admitió.

La situación del personal médico es crítica, pero no es algo nuevo. “La realidad es así desde el comienzo de la pandemia”, resaltó Cahn. Es por eso que ahora optaron por ir a lo que más revuelo puede generar en la sociedad. Los comunicados contando la cruel realidad que deben afrontar como trabajadores esenciales en esta pandemia, pero además de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y una remuneración acorde. “¡Por favor, ayudanos! ¡Quedate en tu casa! Ayudanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que vos seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva”, sostuvieron desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Aunque el pedido es simple, las calles denotan un agotamiento por parte de la ciudadanía, que no comprenden como con la cuarentena más larga del mundo, la curva no empieza a descender.