"Son momentos duros hoy, y no es fácil. Pero hay que seguir, meterle para adelante”, sentenció casi entre lágrimas en diálogo con #ModoSábado, de Radio Nacional.

"Es efímero el premio, todos morimos por tener un Martín Fierro y gané un Martín Fierro, un Tato y todos los premios que se pueden ganar y hoy estoy sin trabajo. Esa es la realidad. Espero que se resuelva rápido. Yo tengo un plato de comida todos los días, pero tengo amigos que no tiene ni para el bondi", dijo apenado el realizador que cuenta con una trayectoria de 32 años en la pantalla chica.

alejandro-ripoll-2.jpg

"Ayer, uno de mis compañeros me contaba que volvía del Argerich, con su hija que está por ser mamá y ni siquiera tenía ni para tomar el bondi, que no tienen para comer. No se cobró ningún trabajo que se hizo y estamos hablando del programa que más factura en la Argentina. Hay chicos que fueron desalojados por no pagar los alquileres que pasaron una navidad en la calle. Es muy duro, porque es la misma gente que te hace ganar un premio. Y es la misma gente que les hace ganar millones de dólares a todos los empresarios de esta industria, pero cuando hay que pagarle a esa gente, no están", señaló el director del ciclo televisivo.

Ripoll desligó de responsabilidad a Tinelli, antiguo dueño de Ideas del Sur, por la dura situación que vive él sus ex compañeros .

"Marcelo siempre nos ha ayudado en situaciones extremas y no extremas. Es un empleado más y el año pasado no le pagaron el sueldo durante todo el año. Si hubiera dicho 'esto no lo hago más', nos hubiéramos quedado en la calle todo el año pasado. Él priorizó que trabajemos todos para tener 190 puestos de trabajos antes que su plata. Esas cosas yo las viví diariamente con él y su preocupación siempre es la gente. A veces hay cosas que lo exceden. En este caso sería injusto con Marcelo cargarle esta mochila a él", indicó.

"Tinelli es el mejor jefe que he tenido en toda la carrera. Es el más exigente y esa exigencia te lleva a aprender", destacó Ripoll.

Tinelli anunció que regresará con su tradicional envío a la pantalla de El Trece en abril. Al respecto, el director manifestó: "Laflia es un nuevo emprendimiento de Marcelo. Si nos invita a participar, tendremos que dejar o arreglar con Ideas del Sur e irnos con él. si me preguntás a mí qué hago, me voy con Marcelo", afirmó.

ALEJANDRO-RIPOLL-Y-TINELLI.jpg

Aunque trabaja con Tinelli desde 2005, Ripoll se hizo conocido el año pasado al protagonizar una polémica con Laurita Fernández y Federico Bal, luego de que los participantes decidieran utilizar la técnica del croma pese a que el director lo desaconsejó.

