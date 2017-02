La destitución de Giannattasio tuvo tres votos a favor

El intendente de Plaza Huincul Juan Carlos Giannattasio podría ser destituido de su cargo. Hoy se realizó la audiencia de jury y se votó a favor de su remoción. Se lo acusó de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario. La semana que viene se conocerá el veredicto.

Los concejales Inés Paleta y Fabian Dolso no concurrieron a la sesión del Tribunal de Sentencia. Si estuvieron la presidenta Sofía Vallejos, Miryam Rioseco y Fernando Doroschenco.

La sesión comenzó con la lectura de cada una de las causales y los miembros del tribunal deben votar por sí o por no y la votación es nominal. Se lo encontró responsable de seis cargos, entre ellos el de no pagar a Rentas y sobreprecios por contratos a Rentaquen.

A la sala ingresaron los dirigentes de ATE y también los familiares del empleado municipal asesinado en el cargadero de agua hace tres años atrás. Quieren justicia porque no pudieron cobrar el seguro por falta de pago de la ART por parte del municipio.

Afuera del edificio hubo una fuerte custodia policial pero no se registraron incidentes. La jueza Sofía Vallejos votó a favor de la destitución pero no de la inhabilitación para ocupar cargos. En tanto Rioseco y Doroschenco pidieron que no pueda ocupar cargos por el término de cuatro años.

La sentencia será redactada y leída públicamente durante la semana que viene. Vallejos pidió a los concejales no emitir declaraciones públicas hasta que no se conozca la sentencia.