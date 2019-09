Hace más de un mes, cuando anunció su presentación en la capital neuquina, agotó en pocas horas las entradas para dos funciones y tuvo que agregar una tercera. Lo mismo ocurrió en General Roca. “Fue increíble lo que pasó en Neuquén, pensaba hacer un solo show y terminé haciendo tres, con entradas agotadas. Esto no me pasó en ningún otro lado”, explicó.

La Faraona contó que hace muy poco aprendió a convivir con la fama, y que antes le costaba salir a la calle y que la gente lo reconozca. “A veces estaba medio triste y me costaba poner la mejor cara para saludar o sacarme fotos. La gente siempre viene con muy buena onda y a veces yo estaba muy irritable, y me costaba. Me gustaba mucho salir a caminar y estar tranquilo, y ahora me cuesta un poco más eso”, relató.

Estuvo casi una semana en la ciudad, y durante una recorrida por la zona del alto, donde se hospedó, quedó sorprendido por la limpieza de las calles, pero criticó la cantidad de obstáculos que hay en las veredas para transitar libremente. “No se puede caminar de la cantidad de escaleras que hay, esto es una paja”, dijo en un video mientras mostraba lo inaccesible de las veredas neuquinas.

Tiene casi un millón de seguidores en Instagram, 204 mil en Twitter y 573 mil subscriptores en su canal de Youtube.

Sus inicios fueron multifacéticos. Mientras daba clases de inglés en los colegios de Buenos Aires, escribía cuentos. Después comenzó a viajar por el mundo y grabar guías de viaje, pero su salto a la fama fue con el segmento “un novio para La Faraona” y sus divertidas anécdotas mientras buscaba pareja. “Cuando pasé de hacer shows en bares a teatros, tomé verdadera dimensión de que me estaba yendo bien. En Córdoba llené un microestadio de 1500 personas: fue una locura”, recordó. Luego llegaron las giras por todo el país, y países limítrofes. La mayoría de sus presentaciones son con entradas agotadas.

Entre los videos más polémicos y que le sumaron miles de seguidores están Morena Rial, la diputada de Chaco Claudia Panzardi, Maru Botana y Mariano Martínez. Ahora su programa “Carolos en el Bar" tiene cientos de miles de reproducciones en Youtube.

Martín Cirio Gentileza: Clarín

More Rial, hija del conductor, no se bancó los chistes del youtuber y lo denunció en la Justicia. La próxima semana tendrán una audiencia de conciliación en Tribunales. “Yo no me reía de ella, sino de algunas características. Era humor”, expresó Cirio, excusándose. Sobre su padre, el periodista Jorge Rial, dijo no tenerle miedo. “Él escribió un tuit diciendo que iba a hacer algo contra mí, pero nunca pasó nada. No hablo de él porque yo no hago TV. Jorge no me puede hacer nada a mí”, aseguró.

Sobre la polémica tras el video con Jimena Barón, tema que retoma en cada video que publica en las redes, dijo que la cantante nunca se relajó y que estaba muy en “postura de programa de televisión" todo el tiempo.

“Hubo cosas durante la grabación que me rompieron las pelotas, y una actitud en particular que no me gustó (y que no voy a contar). La forma en que ella vino a mi casa, sabiendo que mis videos no son las entrevistas convencionales, no estuvo buena. Se muestra muy distinta en redes a lo que es”, cuestionó La Faraona. Aseguró que durante la entrevista ya sentía que el video era “malo” y que ella “llegó sólo a contar lo que a ella le interesaba”.

Martín Cirio Gentileza: Clarín

"Me grabo cuando consumo, pero no soy un adicto"

La Faraona habló sobre el consumo de drogas, y dijo: “yo no soy un adicto”. Admitió que muestra en las redes cuando consume marihuana de forma “recreativa” porque no quiere mostrarse como algo que no es.

“De nuestra generación, casi todos consumen marihuana. Yo lo muestro, y no está mal porque no intento dar un mensaje, no incentivo a hacer nada. En mi caso es verdaderamente recreativo, porque no es algo que necesite. Es muy parecido con el tema del aborto, que no se legalice no significa que no exista”, afirmó.

Sobre los haters (odiadores de internet), Cirio dijo que recibe de forma constante agresiones y amenazas. Incluso dio a conocer los mensajes de un joven de Roca que amenazó con golpearlo cuando se presente en esa ciudad. La Faraona, ni lenta ni perezosa, le dedicó varias historias de Instagram y publicaciones en Twitter en la que no sólo le respondió, sino que mostró su nombre y foto a manera de escrache. “Siempre me agredieron por internet, nunca en la calle. No les doy mucha importancia a los haters”, contó.