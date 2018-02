La historia de amor de la intendenta de Loncopué que le pidió casamiento a su novia por Twitter

Pero lo más llamativo fue que la propuesta de casamiento que le hizo la intendente a su novia fue a través de su cuenta oficial de Twitter. "¿Nos casamos en agosto?", le preguntó antes sus más de 2500 seguidores.

El sí no se hizo esperar y estallaron los mensajes de felicitaciones y el pedido de invitaciones para asistir al tan esperado evento. Entre los comentaristas aparecen vecinos, amigos y funcionarios.

Embed Nos casamos en agosto @MaritaVillone ! — EveSaavedra (@EvelinSaavedr) 21 de febrero de 2018

Para la comunidad de Loncopué no fue ninguna sorpresa. Hace seis años ganó las elecciones cuando estaba en pareja con otra mujer y en el 2015, ya con su novia actual, venció nuevamente en su reelección.

"Acá sabían todos. Hay una aceptación generalizada. La gente prioriza la gestión no la vida privada, cada uno es libre de elegir lo que quiera. Y eso es lo importante. A veces puedo llegar a tener críticas de la gestión porque estar en política es como dice el dicho: 'le tirás la honra a los perros'. Pero con ese tema de los 7 mil habitantes, dos se refirieron de forma grosera, pero nunca tuve problemas", sostuvo Villone a LM Neuquén.

Dijo que si bien en el pueblo no hay reparos a su elección sexual la mayor aceptación la recibe de parte de los jóvenes quienes no tienen esos prejuicios. "Eve (su novia) tiene dos hijas adolescentes y en común tenemos a una niña que está en proceso de adopción. Las mayores no han sufrido ningún problema por ese tema, sí por política. Se debate más la vida política que la vida privada y eso está bueno", reflexionó.

Para ella su vida es común y corriente y así lo transmite al resto de la comunidad. Así fue que ayer escribió un tuit para finalmente ponerle fecha a la boda en su cuenta oficial de Twitter.

"Lo hice por las redes porque venía de Neuquén y ya veníamos hablando desde hace dos días, porque no nos poníamos de acuerdo por cuestiones de trabajo, y le dije si en agosto nos podíamos casar", relató la jefa comunal.

La repercusión fue inmediata. La empezaron a llamar de diferentes puntos de la provincia para felicitarla y para "invitarse" al casamiento.

Hasta el propio gobernador Omar Gutiérrez le envió un afectuoso mensaje de felicitación.

Será el primer casamiento para las dos. No tienen nada planificado aún, sólo que será en Loncopué junto a las tres nenas y las familias de ambas.

"La decisión de casarnos tiene que ver con cerrar un momento de nuestras vidas, para darle más legalidad para nuestra hija y finalmente poder adoptarla", añadió.

marita-eve-loncopué.jpg @MaritaVillone

Además, aclaró que tras años de convivencia entre las cinco lograron forman "una familia bien conformada, con sus dificultades como toda familia, sumado a nuestras funciones de intendente y jueza de Paz".

"Nos pone feliz concretar el casamiento. Tenemos una ley que nos avala y que podemos hacerlo, por civil, obviamente, por iglesia se verá en otra vida. pero nunca se sabe", señaló entre risas. Aunque aclaró que nunca tuvieron un distanciamiento con la iglesia.

"Es común, nos movemos en pareja, vamos a la iglesia católica juntas. No es algo que lo vivamos como algo extraño. Nos trasladamos en pareja y en familia a todos lados", agregó la intendente a seis meses de su boda.

Acompañar a los hijos

La intendente contó que hace poco una señora se acercó a su casa para pedirle consejos. Tenía una hija que le había contado que tenía novia. "Estaba muy nerviosa, tuvimos una larga charla y le decía que piense en su hija, que trate de ponerle en su lugar. Hoy a los chicos hay que acompañarlos, hay mucha discriminación y bullying en las escuelas, no tanto con las mujeres pero sí con los varones", reflexionó Marita, tal como la nombran en el pueblo.

Además, dijo: "Le pedí que la acompañe porque no se sabe las consecuencias que puede llegar a tener por no poder ser como una quiere ser. Ese es el consejo para los padres, que traten de acompañar, no es fácil este sentir que tienen los chicos, ya demasiado cruel es el entorno de las cosas que le pueden llegar a decir en la escuela".