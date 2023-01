La historia de la JP Guardia de Hierro

Según cuenta el propio Alvarez, en 1967 Guardia contaba con unos cincuenta militantes que para la época eran una cantidad importante. En plena dictadura de Onganía, al igual que otros grupos de Juventud Peronista veían como natural el camino de la lucha armada. Habían leído Argelia año 8 del periodista Carlos Aguirre que narraba la revolución argelina; y creían que ese método de lucha, se adaptaba mejor a nuestra realidad, que la teoría del foco cubano.

Alejandro-Alvarez.jpg

Alvarez y su amigo Fabio Bellomo viajaron a Madrid para entrevistar a Peron y pedirle su apoyo para viajar a Argelia a recibir instrucción militar. Perón, no les dijo que no de entrada; sino que le fue poniendo peros, respecto Argelia o de un segundo destino Yugoslavia; hasta que les dijo ¿porque no van a Cuba?; para finalmente anoticiarlos “que los cubanos no los podían recibir”. Finalmente Perón los disuadió de meterse en la lucha armada y les pidió en en lugar de “vanguardia armada” se constituyan en una “retaguardia ambiental”. Un espacio de inserción en los barrios dirigido a formar cuadros peronistas, que llegado el momento, protagonicen el “trasvasamiento generacional”. Luego de seis meses en Madrid, regresaron con numerosas y valiosas horas de charlas grabadas, que vía la tecnología de la época, el grabador Gelosso, hacían escuchar en las cocinas de las casas peronistas.

En 1971, siguiendo las directivas de Perón de unificar la juventud peronista, se comienza a construir la OUTG (organización única para el trasvasamiento generacional), la cual se constituye como una organización revolucionaria no armada. Su conducción nacional reflejaba el origen de las organizaciones de sus componentes: Alejandro Alvarez (GH), Roberto Grabois (FEN), Lorenzo Gatica (ANP-córdoba), Pedro Gonzalez (Reconquista-Salta) , Eduardo Ceballos (Rosario) y Fabio Bellomo (GH) integraban su estado mayor.

Su mayor arma fue el adoctrinamiento, a partir de la lectura de los discursos y escritos de Perón y de la película “Actualización política y doctrinaria para la toma del Poder” de Pino Solanas y Octavio Gettino. Fueron parte fundamental de proceso de "Luche y Vuelve" que culminó con el triunfo de Cámpora. Su crecimiento quedo demostrado en 1972 cuando ganaron las internas del PJ Capital.

fernc3a1ndez-valoni-mesa-trasvasamiento-generacional-1971.jpg

Cada joven que ingresaba debía leer y estudiar el Documento histórico, una suerte de catecismo de la organización que había sido prologado por el General Perón. El documento arranca analizando las distintas corrientes corrientes de colonización española, la del Alto Peru con eje en la extracción de riquezas minerales y la del Rio de la Plata con eje en el contrabando y el comercio con Inglaterra. A partir de esa visión geopolítica recorre toda la historia argentina siempre marcando la confrontación del puerto de Buenos Aires liberal y anglosajon, contra el interior federal y nacional. Una muy buena síntesis histórica, que aún hoy, tiene absoluta vigencia.

Lo que denominaban su frente principal era el trabajo en las unidades básicas de los barrios, que se acompañaba de las brigadas de JP. El frente de cuadros lo componían: los profesionales, los estudiantes universitarios (FEN.OUP) y los secundarios (JSP), la agrupación de Docentes y el Frente Cultural. La directiva era crecer en el frente principal o sea el trabajo barrial.

El artista plástico Daniel Santoro, comenzó militando en nocturnos de la JSP, luego en la universidad y finalmente en el frente cultural que conducía el Negro Caloi y del cual formaban parte Carlos Carella, Raúl Carnotta, Osvaldo Attila, Carlos Bisso, Charly Fernandez, Ovidio Martinez y Graciela Lemoine entre muchos otros.

En el frente docente militaban intelectuales como Amelia Podetti, Aldo Carreras, Cacho Piñón, Juan José Flesca, Ana Colotti y Mabel Allerand entre otros.

Guardia de Hierro, entendía que su lugar siempre estaba en el centro del dispositivo de Perón y que debían ser una especie de espacio colchón entre los sectores de la izquierda y la derecha peronista. Javier Mouriño narra una anécdota de ribetes típicos de la época. La Federación Juvenil Comunista (Fede) quería participar del acto de asunción de Campora el 25 de Mayo de 1973 porque venían Allende y Dorticós. Pero, la Fede no era vista con simpatía por los sectores sindicales y tampoco por la JP montonera. Entonces los secundarios de Guardia (JSP) le ofrecieron brindarles su protección para ingresar a la plaza. Cuenta Mouriño : “El jefe de la Fede era Martin Granovsky, y el nuestro de la JSP era Daniel Romero. Nos encontramos frente al Colegio Nacional y allí se hace una especie de ceremonia. De un lado la Fede formada con sus carteles y banderas y del otro nosotros también formados con nuestras banderas. Imaginate era una escena medio de película donde se encuentran dos ejércitos. Se adelantan los jefes y Martín le regala el “Quehacer” de Lenin a Daniel... y Daniel le regala “Conducción Política” de Perón a Martín...se abrazan... y entramos a la plaza con las banderas negras de la JSP y las banderas rojas de la Fede...era muy impresionante verlo”

peronelgallegoAlvarezylosguardianes-300-Max.jpg

El histórico líder de Guardia Alejandro Álvarez, fue un personaje muy especial, de perfil bajo, nunca ocupo ningún cargo partidario ni de gobierno. Su pensamiento expresado en documentos y charlas a los militantes, por momentos es absolutamente claro y preciso y en otros sumamente denso y sinuoso.

Cinco días despúes de la muerte del General Peron, Alvarez decide disolver su organización. Esto generó gran disconformidad y desconcierto en sus cuadros. Pero una de las razones y muy justificada fue preservar a su gente de el clima de violencia que se avecinaba. Alvarez lo explicaba de la siguiente manera: “Y el 1º de julio, que es el día en que se les planteó a todos los peronistas; es qué hacer con la vida de uno; porque me parece que lo que quedó en suspenso fue el destino del país... . Y entre otras cosas - se me ocurrió a mí, que creo que se le debe haber ocurrido a muchos tipos...- fue irme a mi casa. Me parece que para los peronistas es una explicación suficiente el irse a su casa porque su jefe se ha muerto. Entonces en ese momento yo decidí disolver la organización, porque me pareció que cada uno debía recuperar su libertad, esa libertad que no se podía tener si se sentía obligado por la estructura, o por el compañero que tenía al lado. (...) .

Y, ese impulso de irse a la casa, como dice Álvarez no fue solo de él. Mucha gente, de otras organizaciones incluyendo de Montoneros, ese día decidieron, irse a su casa o salir del país que significaba lo mismo.

velorio Peron (Conflicto de mayúsculas y minúsculas).jpg

Guardia de Hierro fue una muy importante organización juvenil del peronismo de los años setenta. Hay quienes los criticaban por su excesivo dogmatismo, por sacralizar la palabra de Peron o por su tendencia a desarrollar teorías conspirativas. Disputaron el mismo espacio con la juventud montonera y las desconfianzas y criticas eran mutuas. Pero esas disputas nunca pasaron al plano de la violencia. Por ejemplo Guardia no participó de los enfrentamientos de Ezeiza, y entre los ajusticiados por Montoneros no hubo ningún miembro de Guardia.

Por sus filas pasaron pasaron, con mayor o menor grado de organicidad, hombres como José Manuel de la Sota, Juan Carlos Mazzon, Olga Riutort, el ex gobernador de Mendoza José Octavio Bordón, la senadora por San Luis Liliana Negre de Alonso, Vicente Joga y Gildo Insfran –ex y actual gobernador de Formosa, respectivamente-, José Luis Manzano, Rodolfo Díaz, Ricardo Klass, la ex senadora por Santa Fe Liliana Gurdulich, Virginia Sanguinetti, Adriana Vely–que fue diputada por Misiones-, Humberto Podetti y Daniel Adrogué, entre tantos otros.

En su predica descalificatoria del Papa Francisco, Horacio Verbistky instaló que en los años 70, Jorge Bergoglio integraba una organización supuestamente antisemita llamada Guardia de Hierro.

JSP chicas-jovenes-estudiantes-2.jpg

La verdad es que Guardia de Hierro nunca fue una organización antisemita y de derecha. Fue un grupo peronista a secas. Y Jorge Bergoglio no la integró; solo tuvo vínculos de amistad, de reflexión intelectual y política con algunos de sus integrantes como la filosofa Amelia Podetti, Fabio Bellomo, Francisco “Cacho” Piñon ( quien fuera rector de la Universidad de El Salvador) y Walter Romero entre otros.

Como todo hombre tiene derecho a rectificarse, en su ultimo libro Vida de Perro, el periodista Horacio Verbitsky dice: “Guardia de Hierro es un núcleo fundamental que ha sido demonizado. […] No era una organización antisemita; por el contrario, había allí tantos judíos como en Montoneros. [...] Era una organización juvenil peronista como Montoneros, que luchó por el regreso de Perón y que, al revés de Montoneros, que hizo una deriva al autonomismo, siguió un camino hacia la verticalidad con Perón”. Bueno, creo que con esta definición queda saldado su opinion anterior.

(*) El columnista es autor de Salvados por Francisco y La Lealtad- Los montoneros que se quedaron con Peron.