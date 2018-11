La interpretación de Bohemian Rhapsody de una nena de tres años que dio vuelta al mundo

"Ella ve el video unas cinco o seis veces a la semana y canta la canción tres o cuatro veces al día", afirmó McMachon y prosiguió: "Ella pensaba que la canción se llamaba 'Galileo' y así la pedía en la casa, luego aprendió que realmente se llamaba Bohemian Rhapsody".

Pero no solo los usuarios de a pie de Facebook tuvieron la suerte de dar con semejante interpretación. El guitarrista de la legendaria banda, Brian May, recibió el video y agradeció por medio de se cuenta de Instagram a la niña. "La verdad es que si esto no te hace sonreír de gusto, nada más lo hará. No sé quién sea esta encantadora niña, pero mejor porque así protegemos su privacidad", escribió el músico en su cuenta.

