La llegada de Techint aviva la guerra interna en UOCRA

El conflicto se salió de madre ayer, cuando unos 200 desocupados (de la ciudad y de localidades cercanas) cortaron la Ruta 17 por algunas horas, camino a Plaza Huincul, frente a las puertas de la empresa Tecpetrol, la petrolera del grupo que conduce el CEO Paolo Rocca. Además, cortaron la Ruta 7 a la altura de la estación YPF.

Fue la facción gremial de Juan Ángel “Rancho” Godoy, mano derecha del interventor Damián Miller, la que bloqueó la ciudad y que en estas horas sigue en alerta hasta que se resuelva el conflicto.

Godoy pidió a Techint unos 800 puestos laborales en la empresa, algo que fue rechazado por el intendente de Añelo, Darío Díaz, quien dijo que ya habían consensuado un listado con gente local.

El gobierno provincial había intervenido ayer en el tema, para intentar terminar con la interna que pone en riesgo una inversión de 2300 millones de dólares que acabaría con la galopante desocupación en la localidad.

El ministro de Gobierno, Mariano Gaido, estaba abocado a reunirse en Buenos Aires con la cúpula máxima del gremio nacional, entre ellos Gerardo Martínez, de acuerdo con la información extraoficial a la que accedió este diario.

En el medio hay una puja por dos listados paralelos de obreros para hacerlos ingresar a la empresa en una primera etapa, que construirá un gasoducto de 60 kilómetros, desde el área Fortín de Piedra hasta Loma La Lata.

1200 trabajadores ocuparía la obra de Techint en Añelo. Sería para la construcción de un gasoducto de 60 kilómetros desde Fortín de Piedra hasta la planta de El Mega. Además, se harán plantas separadoras. En principio y para comenzar con los trabajos, Techint emplearía a unas 100 personas. El conflicto es por los listados de desocupados que ofrecen desde dos facciones de la UOCRA.

Una mediación

El conflicto llegó a tal punto que el viernes pasado todas las facciones del gremio, representantes del gobierno provincial y el mismo intendente de Añelo se reunieron en las oficinas del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. En ese “lugar neutral”, Guillermo Pereyra se ofreció a mediar en el conflicto. El sindicalista petrolero es un hombre que sabe bien cómo se abren y cierran las puertas del poder en el estado nacional.

El único que faltó a esa reunión fue el interventor gremial Damián Miller, según palabras del mismo jefe comunal de Añelo.

“Lo más viable de este asunto es que se resuelvan las elecciones en la UOCRA. Lo que pasa es que el interventor Miller, en vez de venir a normalizar la situación, viene a trabajar con sólo un sector, que si bien tiene el respaldo de la central en Buenos Aires, no tiene el consenso de los trabajadores”, expresó el jefe comunal a LM Neuquén.

Díaz hizo una denuncia ayer por el bloqueo a la ruta y también una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se resuelva el conflicto de los listados de desocupados que le presentaron a la empresa Techint.

Por un lado, se acordó con la facción de Juan Carlos Levi, el ingreso de una centena de trabajadores a la obra de Techint, pero que no tuvieron el aval del interventor.

“Detectarnos que la UOCRA manejó un listado paralelo de obreros con gente de Buenos Aires y entonces paramos la obra. Tenemos que consensuar los listados con gente de acá”, dijo Díaz.

El intendente no anda con pelos en la lengua y dijo ayer que el mismo ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, “está haciendo campaña política” y que se ha dedicado a pagar colectivos con desocupados para hacer una demostración de fuerza en el sector de la UOCRA de Godoy, a pesar de que él lo desmintió en forma categórica (ver nota aparte)

A su vez, se sabe que Levi, la otra cabeza de la facción gremial, es simpatizante activo del MPN, por lo que la política partidaria también atraviesa los intereses en este conflicto en Añelo.

Así las cosas, el gremio entra en una contradicción: tiene, por un lado, a Levi sin apoyo nacional, pero con la mayoría de afiliados en la provincia y, por otro, a Godoy con la venia de la central en Buenos Aires, pero con poco apoyo de los obreros locales.

La inversión de Techint promete amortiguar la crisis en Añelo, lo que será difícil en este clima tenso.

“Detectamos que la UOCRA estaba manejando un listado paralelo de desocupados que no eran de la ciudad”. Darío Díaz Intendente de Añelo

Rioseco se defendió y le pegó al Gobierno

El candidato a diputado nacional y referente del Frente Neuquino, Ramón Rioseco, negó haber influido en el corte de rutas de desocupados de la UOCRA en Añelo.

Consultado sobre la denuncia pública que hizo el intendente Darío Díaz, se lo tomó de manera jocosa y observó: “Si fuera cierto que manejamos a toda esa gente, ganamos las elecciones”.

“Nosotros no mandamos a nadie. Acá el problema es el modelo, porque le echan la culpa al que trabaja o al que toma, y acá hay un problema con la política de tierras y laboral”, indicó el candidato, quien se desmarcó de las críticas.

Ayer, el intendente de Añelo denunció que le trasladaron a su ciudad una interna de la UOCRA y que detrás de la protesta estaba la mano de Ramón Rioseco.

El ex intendente de Cutral Co y actual parlamentario del Mercosur recordó que Díaz ya hizo la misma acusación “como cuatro o cinco veces” y que los reclamos no tienen que ver con una operación política “sino que el problema son (el presidente Mauricio) Macri y (el gobernador Omar) Gutiérrez, que aplicaron una política de ajuste tan grande en la actividad petrolera que se generan estos conflictos, porque hay 4 mil petroleros y 2 mil obreros de la UOCRA en sus casas”.

“El problema es el modelo neoliberal que él apoya y del cual es responsable, porque la actividad petrolera cayó 47% en seis meses y sólo en el mes de abril cayó 12% la producción de petróleo, producto de la apertura indiscriminada de las importaciones y de que cayó el barril criollo”, planteó Rioseco.

Un gasoducto

Un obra que ya genera impacto

El gas en alza. Para 2019, el yacimiento Fortín de Piedra cubrirá el 10% del consumo de gas en Argentina. La obra es de gran importancia.

El boom del trabajo. La obra demanda por etapa a los albañiles de casi toda la región, por eso hay una pelea interna dentro del gremio.