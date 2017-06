Díaz pidió: "No trasladen la Uocra de la interna a mi pueblo". Al tiempo que señaló que realizarán las denuncias pertinentes.

"Llevando a la gente a cometer un delito a la ruta no se vana conseguir soluciones. Y que (Damián) Miller, el interventor de la Uocra, se haga responsable de lo que pueda suceder hoy en la ruta", dijo el intendente en diálogo con LU5.

Abogó porque los obreros de la construcción puedan elegir a los representantes legítimos que los represente y trató de "irresponsable" a Miller porque esta no es la forma de buscar trabajo para sus representados.

"Hoy estamos con la ciudad llena de desocupados de diferentes lugares de la provincia", se lamentó el intendente. E indicó que los desocupados propiamente de Añelo son 150 producto de las bajas de varias obras. "Pero el trabajo que viene a hacer Techint no lo puede empezar por una interna de la Uocra. Esta no es la forma de buscar trabajo y así no se entra a un pueblo", agregó.

Contrariamente a lo que había manifestado también en diálogo con LU5 el dirigente de la Uocra, Ángel Godoy, el jefe comunal desmintió que hayan presentado un listado de trabajadores.