La lucha por el cannabis medicinal en primera persona

La intención de dicho Consejo Consultivo es la de poder generar un equipo de trabajo integrado por especialistas en cannabis medicinal, médicos y científicos que puedan delinear los límites y prestaciones de la nueva ley, que esperan se promulgue este año en curso.

“El miércoles pasado fue el inicio del trabajo para poder darle marcha a este proyecto de reglamentación de la ley. Esta iniciativa demuestra la intención del Gobierno de un trabajo colectivo y federal”, aseguró Canut.

Sin embargo, uno de los puntos más destacables del Consejo es la formación que podrán brindar quienes trabajan con la planta desde hace tantos años. Para ello, los especialistas cannábicos, brindarán talleres a médicos y científicos, con el fin de que el conocimiento se vuelva salud.

Para entender el contexto histórico en el que se enmarca la lucha, en la que faltan aún varios eslabones, es necesario comprender qué intereses se esconden detrás de la prohibición antes de darle un desarrollo a las temáticas indispensables que tratará el Consejo Consultivo.

Historia de la prohibición de la planta

Más allá de la pandemia, el Estado Nacional, a través de su Ministro de Salud Ginés González García, tratará una temática que permitirá cambiar el paradigma en Argentina. “Esta ley nos permitirá salir de la ilegalidad, para poder darle lugar a una nueva experiencia medicinal en Argentina”, aseguró la titular de CaMeRN.

Para ello, es importante entender de dónde surge la prohibición del cannabis en el mundo. El primer registro del uso medicinal o terapéutico de la planta fue en un herbario Chino, llamado Ben Cao Jing, escrito hace unos 5 mil años por el emperador Shennong, quien describió más de 50 usos para la salud del cannabis medicinal. Sin embargo, si bien estos descubrimientos datan de la edad media, desde hace casi 80 años la planta es ilegal en la mayoría de los países.

Quienes explican el por qué de la prohibición de una planta con tantos usos medicinales, cuentan que se dio con la caída de la ley seca en 1933. A su vez, según lo narrado por el periodista Fernando Soriano, quien es especialista en el tema y autor del libro Marihuana, sostiene que fue el presidente norteamericano Richard Nixon quien encabezó la prohibición. “Nixon estaba en contra de las sustancias alucinógenas porque consideraba que promovían la contracultura, incluso omitiendo las evidencias científicas de sus propiedades terapéuticas”, explicó Soriano en Porro Podcast. De hecho, en un acto público, el ex presidente declaró a la marihuana como uno de los principales “enemigos públicos de la sociedad norteamericana”.

Bajo este criterio se ha desarrollado una amplia rama de medicamentos “convencionales”, avalados por las grandes firmas farmacéuticas, que se han visto beneficiadas por la prohibición del cannabis y otro tipo de plantas medicinales.

Es por eso que Canut celebra: “Es la posibilidad de avanzar sobre un tema tan importante como el cannabis terapéutico y, a su vez, ponerle fin a la clandestinidad en la que caemos tantísimas familias en el país que estamos haciendo uso por la salud de nuestros hijos”.

Dicha clandestinidad, además de someter a miles de familias y fomentar la criminalización, convoca a que los amigos de lo ajeno se acerquen a los patios de cultivadores medicinales y corten las plantas para darle un uso que no es el que estaba destinado. "Una familia a la que le roban una planta para su hijo no puede hacer ni siquiera una denuncia", lamentó la activista.

Puntos fuertes del proyecto de ley

Desde el pasado miércoles, cuando Ginés González García le dio la bienvenida a las organizaciones y especialistas a la teleconferencia, ya tienen en sus manos el borrador del proyecto de ley. “Ahora lo estamos trabajando las distintas organizaciones del Consejo Consultivo, para poder poner en común lo que nos interesa que sea abordado en dicho proyecto”, explicó Canut.

Si bien el borrador destaca varios puntos interesantes, desde la agrupación sostienen que lo fundamental es "abrir el juego y el abanico a todos para poder contemplar varias patologías”. Claro, es que según la antigua ley promulgada por el gobierno de Mauricio Macri, que más que proyectar la libertad de cultivo contemplaba la libertad de la empresa farmacéutica y los laboratorios privados, apenas integraba un puñado de enfermedades.

Ahora, aunque aún no está del todo claro cuál será el límite de la extensión, el borrador amplía el artículo 3 “a las personas a las cuales se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de la planta de cannabis y sus derivados”. Dicha ley de la anterior gestión nacional promulgada en 2017 será prescripta.

“Que se abra el juego a otras enfermedades o patologías es algo increíble, porque son muy extensos los usos que puede tener el cannabis medicinal. Desde el estrés y ansiedad para dormir, hasta el autismo”, aclaró Canut.

Sin embargo, uno de los puntos más interesantes que tiene el borrador es fomentar el autocultivo. “Poder hacerlo tranquila, en libertad, sin tener que estar en la clandestinidad, para que nuestros hijos puedan tener su tratamiento, es algo maravilloso”, celebró.

Cabe destacar que a la hora de los cultivos no cualquiera va a poder sembrar. Ya que la legalidad del cannabis se plantea en su uso medicinal y no aún en el recreativo. "Siempre contemplado desde un lugar de paciente, eso tiene que quedar claro. Tenés que tener una prescripción médica, el médico es quien tiene que decidir si sos paciente según tu patología y tu cuadro clínico para que puedas acceder a esta terapia cannábica", aclaró Canut.

Claro que hay excepciones, no sólo los pacientes van a poder cultivar, sino que también "están contempladas las familias". Es decir, en caso de que uno de los pacientes no pueda llevar a cabo el cultivo, ya sea porque es un niño o porque no tiene el espacio físico para hacerlo, "las familias serán las encargadas de llevar adelante la producción".

Otro de los puntos a destacar del borrador, que tiene carácter confidencial, es que los laboratorios estatales puedan producir aceite de origen nacional. “Esto es súper importante, porque la clandestinidad le ha abierto el juego a un mercado que no sabés qué consumis, ni quién lo produce, ni cómo está hecho. El hecho de poder tener un producto de calidad para llevar a cabo el tratamiento es algo que brinda una tranquilidad absoluta”, aseguró la presidenta de la ONG.

El Estado ya anunció en dicho borrador que en aquellos casos donde los pacientes no tengan el dinero o una prepaga para acceder al tratamiento se les será brindado de forma gratuita.

En este mismo punto se habla de una idea que incluso el General Manuel Belgrano había ideado a la hora de pensar una patria productora y soberana: la posibilidad de que el Estado Nacional tenga sus propias plantaciones. Lo que Belgrano proponía en aquel momento, según el estudio de Fernando Soriano, era la posibilidad de que los campos produzcan cáñamo, dándole trabajo a miles de personas, generando y enalteciendo la producción nacional.

Además, con esta medida se evitaría tener que importar aceites, tintes o cremas propias para los tratamientos. "Sería maravilloso poder lograr un cultivo estatal, para una producción local, que sea un medio de desarrollo económico para el país", aclaró la mujer.

Implementación del Alto Valle

Con este nuevo proyecto de ley, desde el Alto Valle, y más que nada en Río Negro, prenden las luces de lo que puede ser un desarrollo exponencial de la ciencia en la zona, además de ser uno de los principales exportadores de conocimiento al país.

“En principio creo que la implementación en nuestra zona va a ser similar a la que ya venimos haciendo. Con la capacitación a la sociedad en general y a los profesionales de la salud”, aseguró Canut.

Cabe destacar que la zona ya dio un gran incentivo a la posibilidad de la producción, cuando en 2017, a raíz de la lucha de la ONG Ciencia Sativa, se aprobaron dos hectáreas de cultivo para el cannabis medicinal en los campos del INTA de Guerrico. Ahora, desde las organizaciones, quieren extender la investigación a las universidades de la zona, para poder “ampliar el conocimiento”.

La principal herramienta que pueden brindar los y las cultivadoras a los científicos y científicas y laboratorios es el famoso 'know how' -saber cómo-. "Las organizaciones venimos haciendo mucho. Desde el cultivo, el aceite, el acompañamiento. Ya está la evidencia, tenemos los equipos de profesionales formados y armados", detalló Canut.

Claro que si bien es digno de destacar, no hay que olvidarse que estas agrupaciones vienen haciendo propia una labor que debería estar en manos del Estado Nacional, que no es ni más ni menos que la Salud Pública. Para ello, pusieron no solo un gran compromiso, sino que una gran solidaridad para hacer llegar a cada casa que lo necesite un grupo de profesionales de la salud y especialistas en cannabis medicinal, con la intención de poder ayudar a sanar a quienes estén enfermos.

Principio del fin de la estigmatización

A lo largo de los cinco años que la mujer viene especializándose en el cultivo de cannabis medicinal, en más de una ocasión ha recibido ataques de quienes están en contra de la aplicación terapéutica de la planta: "Hoy que aparezca alguien a faltarnos el respeto por lo que hacemos creo que está mal visto. La evidencia científica es tan fuerte a favor del cannabis terapéutico que hoy lo triste es que alguien niegue esta posibilidad", aseguró.

Además, aclaró que si bien se encuentra del lado de las terapias alternativas, no quita la posibilidad de que puedan complementarse con las medicinas convencionales: “Está bueno que el ser humano tenga la posibilidad de elegir con qué medicina tratarse. Si lo quiere hacer con una natural o con la convencional. Acá nadie quiere derribar nada, al contrario. Son complementos que pueden convivir bien”.

En la región, miles de pacientes son abordados con este medicamento. “Uno escucha medicinal y piensa en patologías. Pero en realidad, también es medicinal para las personas que no pueden dormir y tienen una prescripción médica para hacerlo, o para bajar la ansiedad en casos de estrés postraumático que, si bien, no son lesiones fisiológicas, si lo son psicológicas”, comentó a LMN Adriana Vallejos, activista de la agrupación.

Por lo pronto, si bien no hay fecha certera de la promulgación de la ley, desde las organizaciones de cannabis medicinal no dejan pasar el tiempo para pensar un proyecto integral, federal e inclusivo. Las puertas de una realidad natural, alternativa y ecológica se abren en Argentina tras casi 80 años de prohibición. Celebran especialistas, médicos y militantes de la planta, pero, por sobre todo celebran los pacientes que llegue el fin de la criminalización de su santo remedio.