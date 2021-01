La madre de Reina asegura que su hija está secuestrada

“Pido colaboración de todos, no hay ley gitana, somos argentinos votamos. Acá es mi hija, la drogaron y la prostituyeron. El vídeo que se ve, no es ella, está drogada, está amenazada. Quiero colaboración de todo el mundo, por favor ayúdeme. Mi hija tiene que volver, tiene una gran referencia y todos la están conociendo. Esa no es ella, tiene 16 años”, contó su madre en un vídeo grabado en redes sociales dando su versión de la causa.

“Ley argentina tiene que protegernos y a ella también, porque la están prostituyendo. Mi hija no es ella, quiero su colaboración, ella está drogada, está prostituida. Está en la Fiscalía, en la Federal, en la Comisaría 21, está en todos los medios”, contó la madre.

Luego menciona a una familia de apellido Esteban asegurando que están en Mendoza. “Ellos tienen a mi hija, quiero que vayan y traigan a mi hija. Hagan lo que hagan está en Mendoza, ella no tiene derecho a nada, yo soy su madre, el DNI lo tengo yo, no lo tiene nadie, soy su madre y la quiero de vuelta”, enfatizó.

Luego vuelve a hablar en términos gitanos y desde atrás de la filmación se escucha la voz de un hombre que refuerza el pedido de la mujer.

En la red social Ilda Erdozain, desde donde se compartió en vivo el vídeo también se pudo ver otro vídeo publicado durante la tarde de hoy donde Erdozain asegura que a su hija la raptaron subiéndola a un auto y que habría filmaciones de ese momento.

-> "Estoy desesperada"

“Estuve viendo un vídeo que mi hija difundió. Está amenazada. Tengo la identidad de ella, la documentación está por Fiscalía, está por todos los medios. Voy a buscar por tierra y mar, acá no hay ni un conocimiento de nada, no sé si la drogaron, no sé cómo está, lo único que quiero es la ayuda de todos, por favor que me ayuden porque estoy desesperada”, dijo la madre de Reina.

-> “Fue secuestrada de Roca”

“Está secuestrada, porque en las cámaras de seguridad que hay en Fiscalía se ve cómo la secuestraron y la pusieron arriba de un auto. Ellos le están haciendo la psicológica en la cabeza, está amenazada mi hija. Ella fue secuestrada de Roca, no fue secuestrada de mi casa”, contó la mujer.

Una de las hipótesis de la investigación es que la joven huyó de su casa para evitar un casamiento arreglado por su familia. La mujer lo negó en los videos y por eso aludió a la "ley gitana". La joven, por el momento continúa desaparecida.