La maestra de música que es la Messi del freestyle

Neuquén.- Los rayos de sol caen implacablemente sobre la canchita de cemento de una plaza del barrio Valentina Sur donde Micaela Luz Pérez, de 19 años, comienza una vez más con esa ceremonia de hacer jueguitos con una pelota de fútbol. La mirada de esta joven no se aparta ni un segundo de la redonda mientras algún vecino no sale de su asombro al observar la habilidad para pasarla de un pie al otro, dejarla dormida en el pecho o en la nuca, y cuando hace la vuelta al mundo, que, según ella, es la más difícil.

Fanática de los deportes, desde chica sintió pasión por el fútbol como así también por la música y la matemática. A los 3 años ya sabía leer y hacer cálculos con los números, habilidades que en el año 2000 la llevaron a ser invitada al programa de televisión de Susana Giménez. La diva de los teléfonos quedó maravillada con los saberes de esa “niña prodigio” neuquina.

Hace dos años sorprendió a todos cuando a los 17 se recibió de Maestra Elemental de Música. En la actualidad es docente de música en el CPEM 49. En tanto, se prepara para cursar en 2017 el último año del Profesorado de Educación Física. Son actividades a las que vuelca la misma pasión como la de practicar todos los días para que la pelota se mantenga mucho tiempo en sus pies y cabeza y no toque el suelo.

“El fútbol me gustó desde chica, siempre fue mi pasión, la música me gustaba pero el fútbol no se discute. Cuando era chica me iba a la plaza a jugar con los pibes del barrio”, cuenta Micaela.

“Jugar al fútbol, dominar la pelota, poder hacer estos malabares me parece sumamente divertido y les llama la atención a las personas. Dominar la pelota de esta manera te ayuda a desenvolverte en una cancha porque adquirís un dominio increíble”, comenta la joven.

Hincha de Boca Juniors y admiradora de Messi, Micaela despliega talento y habilidad todos los fines de semana en los torneos de fútbol femenino que se desarrollan en la ciudad. Dice que a los varones les sorprende que a una chica le guste tanto el fútbol y, además, que le dedique tiempo. “En otros países hay muchas chicas que hacen esto que llamamos freestyle, pero en la Argentina son pocas las chicas. Es un deporte que en otros países es muy conocido, pero acá todavía no se popularizó”, explica.

Su hermana Rut confiesa que Micaela pasa mucho tiempo mirando videos de quienes hacen freestyle. Incluso ella sube sus propios videos a Youtube. Le pregunto si hay algún truco para mantener el balón por mucho tiempo en los pies. “Sí, hay uno principal”, dice con una voz que denota seriedad. “Práctica”, responde de inmediato y sonríe. “Es cuestión de pura práctica, tenés que dedicarle muchas horas”, agrega.

El objetivo de ponerle tanta dedicación a hacer jueguitos es poder enseñárselo a chicos y chicas de los barrios. “Estoy en un proceso de organizarme con la facultad y mis otras actividades, pero me gustaría hacerlo en los barrios. No sé qué tendrá Dios para mí el próximo año, pero sé que esto tiene un propósito”.

“El fútbol no se trata de ganar, sino de tener la pelota”, escribió en Facebook. Un pensamiento que queda confirmado cuando sus pies acarician la redonda.

Todo lo que hace es parte de un juego

Parece ser que todo lo que ha emprendido en sus 19 años Micaela Luz Pérez forma parte de un gran juego. Todo lo que hace lo lleva adelante con naturalidad pero con una total dedicación, buscando perfeccionarse día tras día. “Soy medio autodidacta”, dice con orgullo.

Tras ocho años de estudio, a los 17 alcanzó una de las tantas metas que se propuso: recibirse de Maestra Elemental de Música. La última materia la aprobó con 10. Confesó que su gusto por la música empezó a los 13 años y que su mamá la obligó a entrar a la Escuela de Música. “Cuando veía que las cosas me salían bien e iba aprobando los exámenes me empezó a interesar más”, comenta y describe que le gusta la música de Mozart, Bach, Piazzolla y Guastavino.

Ahora se prepara para concretar su próxima meta, terminar el Profesorado de Educación Física en el IFES. Mientras tanto continuará haciendo jueguitos y tocando el piano en la iglesia a la que asiste.