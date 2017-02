"Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero amor, al no tenerte así…". Algunos acompañando a La Mona Jiménez, otros tantos siguiendo la voz de El Potro Rodrigo Bueno, lo cierto es que no debe existir argentino que no haya cantado y saltado al ritmo pegadizo de este cuarteto, aunque más no fuera en un casamiento. Y sin embargo, el autor sería un español: José María Purón Picatoste.

Según los abogados de Chema Purón -así se lo conoce en el mundo de la música a quien hiciera muchas canciones para José Luis El Puma Rodríguez, por ejemplo-, el compositor la creó en los 80 para un grupo llamado Mocedades. Originalmente tenía otro nombre: Con lo que yo te quiero. Y así era interpretada.

Poco después La Mona la habría tomado, respetando la letra y la música, aunque con un arreglo que vuelve a la melodía un poco más rápida. Y la registró en Sadaic con otro título: Por lo que yo te quiero, como aquí se hizo popular, señalando que la había compuesto su esposa y mánager, Juana Margarita Delseri.

La incluyó en su disco Por la paz, de 1986. Y luego fue cantada por El Potro, además de Wálter Olmos. En estos días El Polaco la suele cantar en sus shows. Y por todo eso Jiménez y Delseri cobraron regalías: según calculan los defensores de Purón, más de medio millón de dólares.

Purón presentó una demanda en la Justicia por plagio, defraudación y estafa. Y La Mona fue citado a declaración indagatoria para este viernes 10 de febrero; Delseri deberán presentarse el lunes 13. Allí, ante el juez, el ídolo cordobés tendrá que explicar qué tan cierta es la primera estrofa de su famosa canción: "No sabes lo que es, tener que andar así, robándole los momentos, cansándome de fingir…".