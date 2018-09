La odisea de una periodista argentina en Venezuela

Los tres intentaban salir por la frontera venezolana el viernes a la mañana, cuando ella fue identificada, retenida y trasladada a un cuartel de los servicios de inteligencia en las cercanías de Maracaibo.

Según relató, ella y sus compañeros fueron interrogados durante 14 horas, les quitaron sus celulares y los mantuvieron incomunicados durante siete horas. “Lo peor fue que nos mantuvieron incomunicados. Eso generó mucha preocupación porque la noticia estaba afuera y no se sabía nada de nosotros. Pero nos dieron de comer. Un pollo frito que era horrible, pero al menos nos dieron algo”, contó.

“Después nos llevaron a la frontera, en un operativo de seguridad increíble, con gente con armas largas”, relató la mujer. “Querían asegurarse de que no nos pasara nada. Estaban muy preocupados por que dijéramos que nos habían tratado mal. Sinceramente, no nos trataron mal. Fue una situación horrible pero no hubo maltrato”, explicó.