LMNeuquen | País | Polémica - 10 julio 2019

La participación de Aldo Rico en el desfile del 9 de Julio desató las críticas

El hijo del ex presidente, Ricardo Alfonsín, salió al cruce del ministro de Defensa que justificó la presencia del ex carapintada. "No tenés derecho a falsear la historia", le dijo el dirigente radical.