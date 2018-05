La polémica por Uber llegó también a posibles usuarios

Aunque muchos de los usuarios de taxis y colectivos consultados no sabían de la aplicación, otros aseguraban conocerla por la difusión que tuvo su uso en Buenos Aires. Sin embargo, la mayoría no había descargado el programa, por lo que no conocía en detalle su forma de funcionamiento.

“Me parece que está bueno conocer la identidad de la persona que te lleva con todo lo que está pasando con la inseguridad”, explicó Tomás, que esperaba la llegada de un colectivo para volver a casa. Aunque prefiere este medio de transporte a los coches de alquiler, aseguró que estaría dispuesto a descargar la aplicación para alguna ocasión.

Ezequiel, por su parte, aseguró que le preocupa la situación de los taxistas, que pagan todos los impuestos y seguros exigidos por el Municipio. “No me parece malo, pero no estoy tan de acuerdo por el tema de los taxistas que tienen todo en regla”, remarcó.

“El taxi está caro, en ese sentido sería conveniente tener una alternativa más económica”, sostuvo Mariela, quien aseguró que le preocupa que cualquier persona en un coche particular pueda ser chofer de Uber. “Yo me subiría pero deberían exigirle lo mismo que al resto de los taxistas”, señaló.

Luciano tiene un contacto más cercano con esta tecnología porque usa la aplicación de Taxi Avenida, una empresa de la ciudad que se basó en la experiencia de Uber para que los usuarios puedan pedir un móvil a través de su celular. “Me la mostró mi señora y me parece muy práctico porque lo pedís donde querés y funciona muy rápido”, detalló.

La practicidad le pareció uno de los principales valores para descargar la aplicación, que aún no llegó a la ciudad pero ya cosechó polémicas y tiene a los taxistas como principales detractores.

Embed

Obvio rechazo de los taxistas

“Es un transporte inseguro total”, reclamó Carlos, un taxista consultado. Él habló en representación de otros colegas que también se oponen a Uber. Dijo que los taxistas deben pagar seguros personales, credenciales, seguros de autos y para pasajeros, además de impuestos. “Eso en Uber no lo paga nadie”, reclamó.

LEÉ MÁS

Cambiemos dará el debate por Uber con la condición de regular el servicio

En Uber dicen que no competirán con los taxis

¿Uber o taxi? Los neuquinos ya dieron su veredicto en medio de la polémica