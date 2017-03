La sonrisa de los números

Ramón Riseco dice que hará una última encuesta antes de meterse de lleno en una candidatura como diputado nacional. Cualquiera que tenga acceso a mediciones sabe que hoy está posicionado como uno de los principales referentes de la oposición, de cara a las elecciones que vienen, tanto para diputados nacionales como si se amplía el horizonte de expectativas a las del 2019. El ex intendente de Cutral Co dio el portazo en el Frente para la Victoria cuando Oscar Parrilli declinó esta vez darle su apoyo, para que la interna del PJ no se le complicara más, toda vez que Rioseco, un extrapartidario, es un factor de resistencia en el peronismo. De cara a lo que viene, el líder del Frente y la Participación Neuquina (FyPN) tiene tanto para ganar como para perder. Con su salida del kirchnerismo, la de diputados nacionales en esta provincia será una elección aún más apretada. Se abre un escenario con cuatro fuerzas con chances de “meter” a un candidato entre los tres lugares en juego para el próximo Congreso: Cambiemos, el MPN, el FyPN y el PJ. Rioseco mira los números y se hace preguntas hacia adelante: para él las elecciones podrían ser un trampolín del que cobrar impulso antes de la revancha que busca en las próximas elecciones provinciales. Un resultado malo pondría signos de interrogación a esas expectativas de insistir por el premio mayor. Es uno de los dirigentes más instalados porque, de hecho, no para de recorrer la provincia desde hace dos años. Pero ahora le toca ir por fuera de una estructura como la del PJ, que para él era una importante fuente de financiamiento. Todo esto forma parte de las certezas que también busca cuando mira si los números le sonríen.

La elección de diputados nacionales tiene a cuatro fuerzas con aspiraciones para tres lugares en el Congreso.