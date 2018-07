En El show del espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt (Radio Urbana) la ex Combate fue muy dura y afirmó que la panelista de Cortá por Lozano “no está en sus cabales”. “Cuando una persona no está en un estado equilibrado, no está bien o está pasando por un momento malo, no podés hablar porque no ve la realidad, no ve lo que está bien y lo que está mal. Los hijos van a estar siempre unidos, pero la relación se terminó, ya no son más familia desde el momento que hay una separación”, lanzó Mica sin filtro.

Maníaca

La actual pareja de Cubero siguió con su duro análisis y terminó tratando a la rubia de “desequilibrada”. “Es difícil hablar con una persona que no está bien por sus actitudes, comentarios, tuits. Yo la veo desequilibrada, no está en paz”, expresó Mica, y luego explicó: “Se dedicó un rato con los tuits, en un momento de locura siempre pedís ayuda a un amigo, a un familiar, debería hacer eso, pedir ayuda para que la tranquilicen”.

Más palos :Para Viciconte, la modelo no acepta que la relación se rompió y dijo que ya “no son familia”.

Más leña al fuego

Ayer Cubero nuevamente defendió a su novia y se refirió a su ex en una nota con El club de la mañana (Ciudad Magazine). “No me gusta cuando critica, ningunea o la menosprecia a Mica porque es una chica joven, conocida. Creo tendría que correr la competencia con ella. Yo le pido un poco más de respeto a ella hacia mi pareja”.