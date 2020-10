"La voluntad del Presidente es aprobar el aborto a fin de año"

"La voluntad del Presidente es determinante, así como el hecho de que todos los presidentes de comisión por las que pasará el proyecto estén a favor. También hay una construcción transversal en el Congreso que se dio en 2018 pero ahora con un presidente que no mira para otro lado. Los legisladores además tenemos responsabilidad que hoy el aborto sea clandestino y que mujeres tengan temor a la penalización por eso van a abortos clandestinos", dijo Gaillard. Y agregó: "Es así porque hay una ley penal que penaliza a la mujer y la responsabilidad de cambiar eso es de los legisladores de tratarlo y aprobarlo. Si no lo hacemos somos de alguna manera responsables de que las mujeres mueran por abortos clandestinos".

-¿Cree que faltó responsabilidad por parte de la dirigencia y en particular de los legisladores en 2018?

-Fue una batalla de alguna manera ganada. Faltó muy poquito para que sea ley. Creo que en esta segunda vuelta se va a lograr porque ya está el terreno fértil para lograrlo porque hubo un debate muy profundo, así que ahora tenemos que abocarnos al tratamiento y sancionarlo de una vez. Creo que como pasa en muchos países donde el aborto es legal, que sea legal no significa que más gente vaya a abortar.

-¿Considera que está preparado el sistema de salud?

-Yo me preguntaría si el sistema de salud está preparado para recibir a mujeres que tienen complicaciones de un aborto clandestino, evidentemente no. Si el aborto sería legal no tendríamos tantas mujeres que recurran con las consecuencia del aborto clandestino. Sí creo que hay que buscar oportunidades de debatir ciertos temas. Por la pandemia y además por la cuestión remota estuvimos con un debate con la oposición y no eran tan sencillo tratar el tema.

-¿Qué opina de la declaración de la Iglesia que consideró que no era oportuno debatir el proyecto de legalización del aborto en este momento?

-La iglesia está en contra. Nosotros creemos que es un tema de salud pública y que el Estado debe hacerse cargo. De todos modos para alguien que está en contra nunca va a ser la oportunidad.

Marcha-Aborto-Legal-(14).jpg El Presidente impulsa la legalización del aborto, que divide a la sociedad y tuvo un fuerte respaldo en 2018 que no alcanzó. Omar Novoa

-¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito y el proyecto que va a presentar el Ejecutivo?

-Creo que va a ser un proyecto de legalización del aborto porque con la despenalización sola no alcanza y porque tenemos que preparar un sistema de salud para acompañar a la mujer que desea realizarse una interrupción voluntaria. Por eso es necesaria la legalización. Reitero que en los países donde se ha legalizado no ha habido más abortos pero si han disminuido las muertes

-¿Supone que va a ser tratado antes de fin se año o que puede ser un tema de debate en sesiones extraordinarias?

-Podemos tratarlo hasta el 20 de noviembre en ordinarias pero puede haber una prórroga de ordinarias o una convocatoria a extraordinarias para debatir temas puntuales. Están las dos posibilidades pero eso lo tiene que decidir el Presidente.