Ladrón le robó las llaves de su casa y a la noche quiso entrar

La víctima salió de trabajar como todos los días y a las 19:30, aproximadamente, detuvo su camioneta en inmediaciones a la esquina de Batilana y Belgrano y bajó a comprar algo de comida para la cena, algo fácil de resolver para él ya que vive solo. Apretó el botón del cierre centralizado y la alarma del vehículo, pero no sonó. Creyó que se debía a que había dejado las balizas prendidas, por lo que no prestó mayor atención, por lo que no se dio cuenta que había un ladrón al acecho.