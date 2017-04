Las clases... ¿en Pascuas?

Nada indica que esta última oferta del Gobierno vaya a satisfacer a todos los sectores de ATEN. La movilización es tan alta, que desacelerar el conflicto llevará aún un tiempo más. Pareciera que de a poco los números se van acomodando para elaborar una oferta que, al menos, disimule el “paquete” acordado de 3 mil pesos para todos los estatales y la carta blanca para que el Gobierno mida la inflación. Será difícil detener la inercia, en medio del 10º aniversario del crimen del docente Carlos Fuentealba, con la carga emotiva y de injusticia que todavía pesa sobre el colectivo educativo. La sensación es que tanto el gremio como el gobierno provincial quieren poner fin al conflicto y buscan alguna salida decorosa, que se transforme en números que les cierren a todos. Es que el Ejecutivo también ganó días en este paro. Algunas escuelas no están en condiciones de empezar y la vuelta a las clases sólo desnudaría las falencias y el poco entendimiento burocrático para llegar con todos los edificios a tiempo en marzo cada año. Del lado del Gobierno, la oferta salarial no va a mejorar demasiado, pero ATEN al menos quiere distinguirse del combo estatal. Los actores que hilan más fino saben que este año el paro está más legitimado que los anteriores por el clima de ajuste que se imprimió desde el gobierno nacional en todo momento. Se sabe, además, que la reivindicación de mantener el salario y el estándar del consumo en el país no es sólo una discusión económica, sino política. En un año electoral, nadie puede cometer errores y menos el Gobierno, que tiene que hacer equilibrio entre las presión de los padres y los docentes en lucha. A esta altura, todo se encamina a resolverse en Pascuas.