Las estaciones de servicio estarán cerradas la noche del 24 y del 31

Las estaciones de servicio de la provincia permanecerán cerradas al público durante las noches del 24 y 31 de diciembre durante el horario de 22 a 6. Según informaron, no se despacharán combustibles y sólo se atenderán situaciones de emergencia.

La medida busca dar la posibilidad que los trabajadores permanezcan con sus familias durante parte de los días de Navidad y Año Nuevo, aunque también está motivada por razones de seguridad.

A los efectos de atender el suministro de combustible, solamente se hará cargas en casos excepcionales y para atender vehículos de emergencia (ambulancias, móviles policiales, bomberos).

Las provincias que adherirán a esta medida son Salta, Entre Rios, Corrientes, La Pampa, Santiago del Estero, Rio Negro, Neuquén y Mendoza. En idéntico sentido se acoplan a esta decisión Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.

“El resto cada una tiene su propia impronta, pero si despachan, propondrán días antes, cargar combustibles fuera de ese horario”, informaron desde la Confederación de Expendedores de la República Argentina (CECHA).

Uno de los distritos que no se suma al cierre temporal es Ciudad de Buenos Aires. Es que allí, muchas estaciones pertenecen a las compañías petroleras y su personal milita gremialmente bajo las filas de otro sindicato que no es el que nuclea a la gran mayoría de los empleados del sector y que no contempla esta opción dentro de su estatuto.