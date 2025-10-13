Las fotos de Francisco Barrios Vlk, el argentino que impresiona al mundo con sus músculos

Es de Comodoro Rivadavia y está radicado en Brasil. Brilló en Mr. Olympia, el torneo más importante del fisicoculturismo, que se realizó en Las Vegas.

Un argentino se metió entre los siete mejores fisicoculturistas del mundo en su categoría. Se trata de Francisco Barrios Vlk, deportista de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , que quedó en el puesto N°7 de la categoría 212 libras (96,162 kilos) del torneo Mr. Olympia , el más importante de esta disciplina, realizado en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

“Otro pasito más en el ranking mundial… ¡Felicitaciones, Francisco Barrios Vlk !”, celebró en las redes el entorno del comodorense de 30 años de edad, quien actualmente está radicado en Curitiba, Brasil , tras el éxito en la edición número 61 del importante certamen.

“Todos los días hago todo lo posible para llegar al máximo potencial y ser Mister Olympia. Los que trabajan conmigo y los que me conocen de verdad saben que es así”, expresó Barrios Vlk en una reciente entrevista que le realizó el medio especializado Men’s Health.

Francisco Barrios Vlk, fisicoculturista de Comodoro Rivadavia 3 Francisco Barrios Vlk, fisicoculturista de Comodoro Rivadavia, en Mr. Olympia.

“Si no llego a ser Mister Olympia, entonces seré el mejor fisicoculturista que pueda ser y que me den las tripas. Tengo la tranquilidad de que siempre doy mi mayor esfuerzo para lograr lo que me propongo”, agregó.

De Comodoro Rivadavia a Mr. Olympia

En 2024, el patagónico se había convertido en el primer argentino clasificado para el Mr. Olympia, y alcanzó la octava ubicación. Este año volvió a llegar al certamen y superó la actuación previa, con el séptimo puesto.

Barrios Vik arrancó en el fisicoculturismo a los 13 años, entrenándose en el gimnasio Body Gym de Comodoro Rivadavia.

“Todo lo hacía como podía; iba al colegio, era un nene, pero siempre al máximo de mis capacidades, hasta que en 2014 competí, hice el Míster Comodoro y me vine a competir al Metropolitano como junior. El resto es historia", contó hace un tiempo en otra entrevista para el medio local Adnsur.

Francisco Barrios Vlk, fisicoculturista de Comodoro Rivadavia 2 Entrenamiento. Francisco Barrios Vlk, fisicoculturista de Comodoro Rivadavia.

En aquellos años del Míster Comodoro, Francisco tenía 19 años. Enseguida se destacó. No solo se quedó con el primer puesto de su categoría en Comodoro, sino también con el primer Metropolitano, el primer Argentino y, más tarde, el Sudamericano, tras haber quedado segundo en su primera participación.

Recién se le hizo más difícil cuando empezó a competir en los Pro Qualifier, aquellos torneos que permiten obtener el carnet profesional. Tuvo cinco segundos puestos, hasta que finalmente ese año, en España, obtuvo el premio mayor en la categoría hasta 90 kilos.

Francisco Barrios Vlk, fisicoculturista de Comodoro Rivadavia 1 Francisco Barrios Vlk, fisicoculturista, es de Comodoro Rivadavia y está radicado en Brasil.

“Frenar nunca fue una opción. Iba a seguir igual, ganando o perdiendo", explicó.

"Es cuestión de ponerse a trabajar"

En la nota para Men’s Health se refirió a los años en los que se entrenaba “en un gimnasio de barrio sin la posibilidad de tener algún patrocinio y desde una localidad tan lejana como Comodoro Rivadavia”.

“Así y todo, hoy estoy compitiendo en el más alto nivel del mundo, y creo que si yo pude hacerlo, cualquiera también puede hacerlo. Solo es cuestión de ponerse a trabajar y de formar un equipo de trabajo serio”, añadió.

“Yo no vengo con la verdad absoluta y sé que hay atletas que, quizás, sin entrenar perfecto, tienen uno de los mejores físicos de la historia. A esos atletas yo los aplaudo de pie y los admiro. Pero yo no soy así: yo soy un ser humano normal y necesito ser muy meticuloso en todos los detalles”, dijo también el argentino.