Las fotos de la Luna Azul de Halloween en Neuquén

La característica flores de la meseta, Botón de Oro o Melosa con el fondo de la Luna Azul, se le dice a la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes del calendario, esto pasa aproximadamente cada 2 años y medio.