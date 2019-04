Le agarró "cagazo" a Rial

La novia y futura esposa, por su parte, habló en Pamela a la tarde y ratificó los miedos de su pareja.

Igual funciona: “Desde hace unos días se me cerró el estómago”, dijo Romina, la novia.

“Yo estoy nerviosa, sí. Desde hace unos días se me cerró el estómago pero funciono igual, trabajo normalmente, todo. Hoy Jorge me mandó un mensaje y me dijo ‘estoy cagado pero te amo y nos vamos a casar’. Yo le respondí con un corazón, ya está, ya sabe”, reveló Romina, quien es nutricionista.

Brutal honestidad: “Venía en bicicleta y me cayó esto de que me caso. Y me agarró cagazo”, dijo Rial.

Presente

La novia ya adelantó el lunes que la diseñadora de su vestido es Paz Cornú, amiga de Karina Jelinek. “Va a haber un cambio de vestido para la fiesta, así estoy más cómoda, quizás algo corto”, contó Pereiro. El conductor se encargó de asesorarla en el vestuario porque a ella le gusta andar de jeans y zapatillas.

Ya es un hecho que Morena Rial, su pareja Facundo Ambrosioni y el pequeño Francesco serán parte de la fiesta. “Obvio que va a estar Francesco, ¿cómo no va a estar? Van a estar nuestras hijas, amigos y muchos familiares. Es algo muy íntimo, con muy poca gente. Quisimos eso y tratamos de mantenerlo”, dijo Jorge el lunes.

Luego, se refirió al gran paso que dará en su vida. “Esto es nuevo, es empezar de vuelta”, contó Rial, y Pereiro agregó: “Es otra historia, nos agarra más maduros, con hijos, es algo más familiar”.