Le quitaron un crédito hipotecario por tener VIH

En diciembre pasado, Manuel, de 47 años, presentó todos los papeles para sacar un crédito hipotecario. Pensaba que en 2017 iba a estar viviendo en una nueva casa, pero la realidad se impuso. Ese mismo mes fue a hacerse un chequeo general como todos los años a la Fundación Favaloro y se enteró de que tenía VIH. El trámite bancario siguió su curso y él empezó el tratamiento a la par. En enero le aprobaron el préstamo y en febrero le pidieron que se hiciese unos estudios médicos para que le dieran el seguro de vida, condición para que le otorgaran el dinero. En el laboratorio le pidieron que firmara un consentimiento para que le hicieran el test y él se negó.

“Me enviaron un primer mail cortito en el que el gerente de la sucursal me decía que finalmente no me habían aprobado el seguro de vida y no me iban a dar el crédito. Le pedí más datos y me dijo que podía ir a buscar los resultados. Con los estudios fui a ver a mi médico y me dijo que estaban mejor que los de muchas otras personas”, contó Manuel. Con la negativa del banco, se acercó a la Fundación Huésped, donde lo ayudaron a redactar las primeras cartas documento y luego pusieron a su disposición un abogado.

Manuel, que trabaja en una embajada, es cliente del banco hace 25 años y dice tener los mails en los que le informaban que su crédito estaba aprobado. No sólo eso, sino que le habían dado una extensión del monto, y había llegado a reservar una propiedad. Ahora el caso se encuentra judicializado ya que la instancia de mediación fracasó. Hace un mes demandó al banco por daños y perjuicios.

Extraño: Desde el banco le dijeron que su médico hacía una lectura subjetiva de su salud.

La cocaína estaba escondida en las medias del bebé

En un operativo antinarcotráfico que se llevó a cabo en tres viviendas en simultáneo en la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, los efectivos policiales hicieron un insólito hallazgo. En una de las casas había cocaína escondida en el interior de las medias de un bebé. Al parecer, la madre de la criatura había ocultado la droga en los escarpines de la criatura mientras se realizaban allanamientos simultáneos en tres inmuebles diferentes de la mencionada ciudad cordobesa, ubicada a 50 kilómetros al norte de la capital provincial. Por el hecho se detuvo a un hombre de 36 años y se secuestraron varios gramos de marihuana, además de otros elementos para la venta de drogas.