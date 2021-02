Levantaron el corte en Autovía Norte, pero amenazan volver

Vecinos de la toma Casimiro Gómez levantaron aproximadamente a las 19 de este lunes el corte de la Autovía Norte en la rotonda de ingreso a esa zona de Neuquén capital. Según lo confirmó Gladis, una de sus voceras, este martes habrá una nueva reunión a las 10 de la mañana con el Fiscal y si no "es favorable", volverán la calle.

"Vendimos empanadas para poder pagar ese cable que ahora dicen que es robado. Pero no, era nuestro y se lo llevaron arruinando todo nuestro esfuerzo", explicó Gladis y describió: "Por ser parte de una toma somos discriminados. Pero no somos animales, somos personas que tenemos derechos pero el Gobierno no quiere vernos ni reconocernos como tales".