Â¡LlegÃ³ el veranito!

En un sábado muy primaveral, Ivana aprovechó para hacer vida sana y disfrutar del día. A la hora de preparase, la modelo compartió en Instagram un sensual video donde se la ve bailando en microbikini. Luego fue por más y se cambió el traje de baño.

“Lista para la PM. Ah! No, pará!!!! Me falta el short”, escribió la morocha en una selfie frente al espejo donde se la ve con botas texanas y una malla roja ¡súper cavada! Minutos después, completó su look con unos lentes y una campera de cuero: “Ahora sí. Solcito y vida sana”.

Una bomba: Sol, la chica del clima de TyC, aprovechó la playa para mostrar su voluptuosa figura.

Ivana Nadal decidió filmarse mostrando su microbikini, mientras bailoteaba alegremente.

Un solcito

Una que hizo lo suyo en la playa fue Sol Pérez, quien hace poco festejó sus 2 millones de seguidores con un video hot que trajo polémica. “Una mujer no es una p... o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa”, fue el descargo de Sol ante los fuertes comentarios de los usuarios.

Celeste Muriega, una de las morochas más deseadas del país, se mostró muy sensual aprovechando el calor en una piscina. “Un ratito de sol con @alitasbikinis antes de mi viaje a #santiagodelestero”, escribió junto a la postal que recibió cerca de 7 mil “me gusta”.

En el Howard Johnson de Jujuy, Gisela Bernal posó junto a la pileta del lujoso hotel, donde llegó con su nueva pareja. Se trata de Eros Medaglia, defensor de Atlético de Rafaela.