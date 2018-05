Lo apuñalaron por una disputa entre peñas de Boca

“Estábamos caminando por la Avenida (Argentina) y justo vino el Citroën de la otra peña, se bajaron y empezaron a agredirnos. Nos defendimos y el presidente de ellos me encaró a mí. Sacó un cuchillo y me lo clavó en el hombro. Me vi sangre y empecé a correr hasta que me metí en el cine Español”, expresó Fernando en comunicación con LMN desde el hospital, donde permanecerá internado dos días más.

Los médicos le explicaron que en la radiografía se pudo ver que el cuchillo había alcanzado a tocarle un pulmón, por lo que le colocaron una sonda para remover el aire del órgano.

Su novia y sus amigos también recibieron golpes, detalló el joven, integrante de la peña Azul y Oro, que nació hace casi 4 años. Este año fue reconocida por el club Boca Juniors como peña oficial en Neuquén, lo que para Fernando es el motivo de los enfrentamientos entre ambas peñas. “Ellos son de Boca Mi Pasión. Siempre nos tiran, son típicas las peleas, para ellos somos una molestia porque hay muchos intereses”, expresó.

Una vez resguardado en el cine, la Policía arribó a los dos minutos y se llevó detenidas a cinco personas, mientras que Fernando fue trasladado en una ambulancia del SIEN hasta el hospital regional.

Desde la fiscalía de Actuación Genérica se confirmó que uno solo de los detenidos, un hombre de 46 años de apellido Molina, quedó supeditado a la causa y ayer a la tarde recuperó la libertad. Además, se indicó que el arma blanca, un cuchillo de 25 centímetros de largo, fue secuestrada y que se aguardaba la ampliación de la denuncia.

Cinco: Fueron los puntos que recibió Fernando por el corte en la espalda, cerca del hombro.

