Lo obligaron a casarse tras secuestrarlo y amenazarlo

El conflicto comenzó cuando asistió al casamiento de un amigo en el distrito de Nalanda, en el noreste del país, y fue descubierto por los familiares de quien luego se convertiría en su esposa. La familia se acercó a él de forma amistosa y cuando logró que saliera a la calle se lo llevaron a la fuerza. “Me secuestraron, me trasladaron a una vivienda y me obligaron a ponerle bermellón en el pelo a una joven. Nunca la había visto antes y no sé quién es”, aseguró la víctima.

Ante sus quejas y llantos, los familiares de la novia le exigieron que se calmara, mientras le apuntaban con armas a la cabeza. Kumar no quería cooperar porque, según les explicó, no había recibido el consentimiento de sus padres.

Tras la denuncia presentada por el ingeniero, la Policía inició una pesquisa para determinar cómo se desarrollaron los hechos. “Le pedimos a un oficial que investigue y actúe contra los culpables”, dijo.