La boxeadora, que nació en Jujuy hace 39 años, es la primera mujer en alcanzar cuatro títulos mundiales en las categorías supergallo (CMB), ligero (AMB), pluma (OMB) y superligero (CMB), lo que la llevó a ser parte de los Récord Guinness, y ahora consiguió el superpluma de la WPC World para llegar a cinco campeonatos.

La pelea se realizó a 10 rounds en donde la "Locomotora" tuvo una muy buena actuación y consiguió el fallo favorable de los tres jueces (Sandro Rodríguez, Enzo Bastías y Cielo Contreras). De est manesa

En una noche íntegramente dedicada al boxeo la "Locomotora" dijo tras su victoria: "Estoy muy emocionada y quiero dedicar éste cinturón al intendente de Cutral Co porque si no fuese por José Rioseco no estaría acá después de 20 meses sin actividad. Antes no me permitían pelear y ahora ganamos este quinto cinturón que es de Cutral Co".