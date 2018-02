Los Argento, aguafiestas de Mirtha

Desde su regreso a la pantalla de Telefe, el 13 de enero, la ficción se apoderó en forma indiscutible del prime time de los sábados y dejó relegada a La Noche de Mirtha, que sólo pudo imponerse al fenómeno Argento el 20 de enero. Con 7,6 puntos de rating este fin de semana, la comedia protagonizada por Guillermo Francella volvió a convertirse en lo más visto de la jornada y superó por un punto a La Chiqui, que, con Nelson Castro, Valeria Bertuccelli, Jairo, Juan Carlos Baglietto y José María Muscari como invitados, se quedó con el segundo puesto. La tira registró su mejor marca desde su relanzamiento, que midió 6,8 puntos. En la pantalla local, la maratón de Casados no se extendió hasta las 23 como de costumbre (a las 22 dio paso al Especial de la Fiesta de la Confluencia).

Despedida

El próximo fin de semana, Mirtha finalizará sus envíos de verano desde La Feliz. Tras tomarse un descanso, regresará a la pantalla de El Trece desde Buenos Aires.

“Creo que la Justicia actuó muy tarde”

El dolor por la inesperada muerte de Débora Pérez Volpin impregnó la mesa del sábado de Mirtha, quien pidió justicia para la periodista. “Dicen que tenía hepatitis, le van a echar la culpa a la pobre Débora. Actuó tarde la Justicia”, lanzó indignada la conductora. En tanto, Nelson Castro explicó que la ex TN “estaba perfectamente bien”. Agregó que el martes, tras hacerse una tomografía que no registró anomalías, se sometió a una endoscopía. “Comienza y a los cinco minutos, la anestesista reveló tenía problemas respiratorios. Se suspende pero entró aire en el tórax, eso produce una falta de oxígeno en el cerebro y un paro, del cual no pudo salir”, dijo.

“Mi papá era del ERP y lo acribilló la Policía”

Victoria Onetto almorzó este domingo con Mirtha Legrand y dejó a todos los comensales en silencio al contar que no conoció a su padre, Manuel Belloni, porque cuando ella estaba en la panza de su madre fue asesinado por la Policía.

“Lo mataron en el 71 en Tigre, con mi mamá embarazada de cinco meses. Yo soy hija póstuma, no lo conocí. Lo mataron a los 23 años a sangre fría, la Policía Bonaerense, junto a Diego Frondizi, que era sobrino de Arturo Frondizi”, señaló Onetto y añadió que su hermana, María, tenía dos años en ese momento.

“Él militaba en ERP, lo acribillaron, le dieron veintipico de tiros”, recordó la actriz y consideró que “si estaban haciendo algo que no correspondía, era deber del Estado detenerlos, juzgarlos y condenarlos, pero no torturarlos, matarlos”. “Hubo un terrorismo de Estado”, recalcó. “Esa es la gran grieta de este país, no podemos seguir discutiendo sobre ciertos temas, los genocidas tienen que estar en la cárcel. En Alemania hay una ley, ser negacionista es un delito. No se puede decir que no hubo genocidio”, sostuvo.