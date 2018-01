Franco, campeón en las ediciones 2014 y 2015, compartiendo la embarcación con el viedmense José Luis Rodríguez, esta vez recurrió a un familiar directo para afrontar el desafío. Si bien corrieron varias carreras, será la primera vez que lo hagan en esta tradicional travesía en la categoría K2 Seniors.

El esloveno José Sakrajsak y el español Federico Vega Suárez, vencedores de la última edición (primera vez que se impuso el dominio extranjero), son los rivales a batir, como así también los reyes del río Negro Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, los más ganadores en el historial de la competencia con 13 victorias como dupla, sumando además una victoria integrando otra embarcación.

La etapa de hoy, de 46 kilómetros, culminará en Paso Córdoba. Por segundo año consecutivo, la maratón no partirá desde Neuquén y recorrerá sólo territorio rionegrino.

En el K1 Seniors, Neuquén dará pelea con Mario Rosas, Donato Volpe y Agustin Jadull (Ceppron); Gonzalo Labrín y Nicolás Salvo (El Biguá) y Fermín Burchara (Asociación Italiana).

9 títulos logró Neuquén en el historial.

1985: Roberto Bustos-Juan de la Cruz Labrín; 1987 y 88: Labrín-Atilio Vázquez; 90 y 91: Labrín-Mauricio Vergauven; 93: Labrín-Sergio Mangín; 95: Osvaldo Labrín-Flavio Fantini; 2014 y 15: Franco Balboa-José L. Guerrero.

13 regatas ganó la dupla Pinta-Mozzicafreddo.

Ganaron en 2000, 2002 a 2007, de 2009 a 2013 y en 2016. Además, por separado, Martín con su hermano Armando Mozzicafreddo en el 88 y el Piri con Hugo Ortega al año siguiente.

Todos los botes neuquinos

Ceppron: Franco Balboa-Dardo Balboa, Joaquín Carbonell-Agustín Montecino y Ariel Basualdo-Matías Basualdo en K2 Seniors; Mario Rosas, Donato Volpe y Agustín Jadull en K1 Seniors; Luis Barrios en K1 Master A; Roberto Nordenstrom en K1 Master C; Juan Carlos Plati en K1 450 Libre.

Asociación Italiana: Fermín Buchara en K1; Fernando Milla-Fernando Allende en K2 Master C; Roberto Mirabetti-Germán Mirabetti en K2 Travesía Caballeros B.

El Biguá: Gonzalo Labrin y Nicolás Salvo en K1 Seniors; Germán Rickemberg-Pascual Orellana en K2 Seniors; Ismael Muñoz-Juan Cabarrou en K2 Travesía Caballeros A; José Cortes-René Quiroga y Daniel Sáez-Cristian Lincoleo en K2 Travesía Caballeros B; Pedro Guerci-Gustavo Muñoz en K2 Travesía Mixto Centenario; Mauro Alesiani en K1 450 Libre.

Por la Ribera: Nicolás Cifuentes-Nelson Vega en K2 Travesía caballeros B; José Fernández-Ricardo Balboa en K2 Travesía Centenario.

Escuela Municipal de Canotaje de Neuquén: Manuel Rocco-Patricia Del Giovannino en K2 Travesía Mixto Centenario.

Primera etapa: hoy

Recorrido: Isla Jordán (Cipolletti)-Paso Córdoba (Roca). Hora: 13. Distancia: 46,7 km.

Segunda etapa: mañana

Recorrido: Paso Córdoba (Roca)-Balneario Municipal Isla N° 58 (Regina). Hora: 13. Distancia: 59,4 km.

Tercera etapa: lunes 8

Recorrido: Bocatoma (L. Beltrán)-Balneario Municipal Choele Choel. Hora: 13. Distancia: 38 km.

Cuarta etapa: miércoles 10

Recorrido: Establecimiento Don Andrés-Conesa-Camping Balneario Municipal (Conesa). Hora: 13. Distancia: 43 km.

Quinta etapa: jueves 11

Recorrido: Campo de Rege-Balsa Sauce Blanco. Hora: 13. Distancia: 30 km.

Sexta etapa: viernes 12

Recorrido: Balsa Sauce Blanco-Campo de Malaspina Hora: 13. Distancia: 30 km.

Séptima etapa: sábado 13

Recorrido: Balneario San Javier-Playa de los Palistas (Viedma). Hora: 15. Distancia: 24 km.

Día de descanso:

Será el martes 9 en Choele Choel.

“No me pongo ninguna mochila para ganar”. Franco Balboa. Hará dupla con su hermano.

¿Cómo te preparás para esta nueva edición?

La verdad es que estoy muy contento. Esta va a ser una edición muy especial para mí porque voy a correrla con el único fin de disfrutarla. Voy a estar con mi hermano y esperamos poder estar en la punta. Es lo que buscamos. Si no, vamos a estar contentos igual por haber podido competir juntos y desafiar al río Negro.

¿Aspirás a volver a conseguir el trono en una carrera tan emblemática?

En lo personal no me pongo ningún tipo de mochila para recuperar el trono. Sé que tengo muchos años por delante y ojalá pueda ganar muchas más regatas del río Negro. Y estoy seguro de poder lograrlo. Ya lo hemos conseguido y vamos a intentar volver a hacerlo este año. Pero si no se da en esta oportunidad, lo vamos a seguir intentando con Dardo. Vamos a continuar peleando para poder ganarla juntos porque es el desafío que nos hemos planteado.

¿Qué valor tiene haber formado esta dupla con tu hermano?

Me alegra mucho porque es una de las personas que más amo en este mundo. Él fue quien me enseñó a ser aguerrido y decidido en la vida.

¿Te da un plus el hecho de ser campeón del mundo y haber estado entrenando en Europa?

Yo siento que estoy muy bien preparado. Además, el hecho de ser campeón del mundo también me da mucha tranquilidad.

En lo personal, ¿te suma presión llegar con esa chapa a la competencia?

No, no tengo que demostrarle nada a nadie. Por eso me propongo gozar y disfrutar esta Regata del Río Negro y pelearla hasta el final por el sólo hecho de correrla con mi hermano, que eso ya es muy importante para mí.

“Me subo al bote con Franco y lo disfruto” Dardo Balboa. Por primera vez en el mismo bote en la regata.

¿Es tu primera vez con Franco?

Sí, y estoy muy contento. Toda la familia lo está. El año pasado me invitó, pero a mí me faltaba entrenamiento, no me sentía fuerte. Entonces corrió en K2 con Mario Rosas. Pero este año no lo dudé.

¿Te da confianza?

Mucha. Me enseñó técnica y me tuvo paciencia. Después de que vino del Mundial corrimos en Luis Beltrán una carrera contra Pinta y Mozzicafreddo, que son los mejores maratonistas, tuvimos algunos inconvenientes y quedamos segundos. Luego los volvimos a enfrentar en Rawson, con un bote un poco más armado, y ahí sí les pudimos ganar.

¿Sentís algún tipo de presión?

Sé que cualquier cosa que pase arriba del bote va a ser culpa mía, pero gracias a Dios, con la confianza que yo tengo con mi hermano, no siento ese compromiso. La verdad que yo me subo al bote con él y lo disfruto. Tengo confianza en que vamos a andar bien.