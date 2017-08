Los cazaron en plena faena de un guanaco en la 40

Los tres hombres oriundos de Neuquén se encontraban a la altura del kilómetro 2257 de la Ruta 40, en la zona conocida como Cuesta Mendaña, cuando fueron vistos por un vecino de la localidad que dio la alerta a la Policía.

El comisario Claudio Tecker, de la Brigada Rural de Junín de los Andes, comentó que al llegar se encontraron con una camioneta Ford F100 y a metros dieron con tres hombres que portaban un arma.

Los cazadores estaban dentro de una estancia privada que no funciona como coto de caza y que, además, no tenían permiso para cazar. Aun así, el comisario indicó que no es temporada habilitada para la caza y, sumado a esto, el guanaco es un animal protegido por la Ley de Fauna y no está permitido cazarlos.

En el lugar se incautó un arma de fuego calibre 30-30, municiones, 14 cartuchos y seis vainas servidas. El arma estaba registrada a nombre de otra persona, por lo que se la secuestró para averiguación de su procedencia.

También hallaron un guanaco que había sido recientemente cazado y luego despostado. Los tres hombres fueron detenidos y supeditados a una causa judicial por tenencia ilegal de armas y violación de la Ley de Protección de Fauna 22421. Ayer a la tarde recuperaron la libertad.