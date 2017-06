"Los concejales creyeron que somos millonarios"

El lunes pasado, algunos entrenadores fueron convocados por los concejales de los bloques impulsores de ambos proyectos. Ausente en ese encuentro por cuestiones de agenda, el concejal de Cambiemos, Francisco Sánchez, explicó a LM Neuquén que la importancia de la iniciativa radica en que el responsable sea profesor de educación física, cumpla con los seguros, tenga un plan de contingencia y cuente con una ficha médica de cada corredor. En cuanto al cobro de una tasa, sostuvo que no pueden “omitir esa obligación que tiene cualquier particular que desarrolla actividades lucrativas en la ciudad”.

Martín Romero, entrenador del grupo Alpatacos, con más de quince años organizando entrenamientos en Parque Norte, planteó la dificultad de implementar el registro. “¿Quién tomará el lugar de poder de policía para controlar que todos los grupos y personas que estén haciendo actividad física en los espacios públicos cumplan con la reglamentación? Eso significaría mucho personal en distintos lugares todo el día”.

Comentó que en el caso de Alpatacos, que convoca a más de 400 personas desde los 6 años en distintos días y horarios, y pagan un promedio de 400 pesos mensuales, fueron “los primeros en exigir controles médicos, tener ficha de datos de alumnos, no por una regulación del Estado, sino por la pasión de seguir mejorando”.

Por otra parte, señaló: “Me imagino que los concejales habrán sacado cuentas de cuántas personas juntamos y se creyeron que somos millonarios”. “Dicen que nos llenamos de plata ocupando el espacio público y que no queremos pagar impuestos. Esto no es así”, enfatizó Romero. En cuanto al cobro de una tasa, aclaró que no tiene una postura definida.

Luis Trujillo, entrenador de Ultrail, consideró que los concejales “empezaron al revés”. “Primero tenían que debatir con nosotros un proyecto de regulación que no estaría mal porque está bueno que los que trabajen sean profesores de educación física; eso jerarquizaría más nuestra actividad”, describió.

Los entrenadores precisaron que son muchos los grupos que entrenan en Parque Norte “y no tenemos que ser nosotros los que tengamos que controlar cómo y quiénes trabajan”.

Dos proyectos

El cobro de una tasa en la mira

El proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales de Cambiemos busca crear un registro de responsables técnicos para grupos de entrenamiento físico recreativo en los espacios incluidos dentro del Sistema Municipal de Áreas Protegidas como Parque Norte. Asimismo se busca cobrar una tasa. Igual objetivo se propone el proyecto del bloque del MPN pero en el ámbito de la ciudad sin incluir el cobro de una tasa.

La concejal María Ferraresso (MPN) expresó que “la principal diferencia con el proyecto oficial es que el nuestro busca resguardar la seguridad y la salud de las personas que realizan actividad física al aire libre, mientras el proyecto del oficialismo busca recaudar”.

Parque Norte es el lugar elegido por cientos de neuquinos para correr. Omar Novoa

“Entrenamos entre palas mecánicas que sacaban arena”

El Parque Norte se consolidó como el lugar por excelencia en el que cientos de neuquinos practican diversas actividades deportivas y recreativas durante el año. Desde la Subsecretaria de Medio Ambiente indicaron que existe una sobrecarga de los senderos de las áreas protegidas, lo que genera que los deportistas se alejen de los caminos e impacten negativamente sobre las plantas.

Este argumento fue tomado por los concejales impulsores de los proyectos teniendo en cuenta además que en 2014 Neuquén fue declarada por ley capital nacional del senderismo urbano.

“Somos testigos de lo que ocurre allí”, aseguró el entrenador Martín Romero, que comenzó a entrenar grupos de corredores hace algunos años atrás en Parque Norte. “Hemos sido testigos de los cambios que tuvo ese sector como cuando se derribaron algunos sectores para construir canchas de hockey, que aún no se han terminado; hemos visto correr el alambre del motocross en tres oportunidades, tomando cada vez más terreno, y hemos compartido entrenamientos entre máquinas y palas mecánicas que sacaban arena y piedras como si se tratara de una cantera gratuita, rompiendo todo”, describió.

Mencionó que colaboraron con el diseño de los circuitos de palos en la barda para brindar el conocimiento de los senderos. “Estamos siempre defendiendo las bardas, realizando limpieza y alertando por la gran cantidad de basura. Las cuidamos porque es nuestro lugar de trabajo y de actividad para cientos de neuquinos”, agregó.