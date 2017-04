Los huevitos más chiquitos de las marcas conocidas se cobran desde 20 pesos en adelante. Otra opción económica son los conejitos, gallinas y otras figuras de chocolate de tamaño pequeño, que rondan los 50 pesos por unidad.

El huevo mediano de 110 gramos está en unos 120 pesos y los de 250 gramos, de mayor demanda, rondan los 260 pesos cada uno. En general, los de estos volúmenes incluyen como relleno golosinas y juguetes diminutos.

Una novedad en esta Semana Santa son los huevitos dentro de vasos y tazas de plástico, decoradas con motivos de personajes infantiles. Esa opción se consigue por alrededor de 100 pesos.

También están los huevos más ostentosos de casi 800 gramos, que contienen bombones y bocaditos en su interior. Son más baratos que el resto en proporción aunque inaccesibles para muchos: cuestan de 500 a 700 pesos por unidad.

Por estos días, en los supermercados de la ciudad, estas clásicas golosinas festivas ocupan las góndolas más visibles. Muchos ofrecen, además, promociones especiales de descuentos para las compras de Semana Santa.

Un tema no menor tiene que ver con las calidades. Esto está relacionado con la cantidad de cacao que contiene cada huevo, algo similar a lo que ocurre con los mejores y los peores chocolates.

En este aspecto incide mucho el precio por unidad, más allá de la cantidad de gramos de cada huevo. También hay que tener en cuenta aquellos productos que directamente no son chocolate, algo que figura en las etiquetas. Cuando dice “baño de repostería” significa que el huevo no contiene chocolate; sólo es una imitación de este producto a través del color pero no tiene ni la textura ni el sabor del chocolate.