"Pero puedes añadir nuevos personajes y hacer un montón de preguntas como... ¿qué ha hecho Sauron mientras tanto? ¿Dónde estaba él después de que Morgoth fuese derrotado? Hipotéticamente, Amazon puede darnos esas respuestas inventando las preguntas, ya que Tolkien no lo describió. Pero no debe contradecir nada que dijese Tolkien. Amazon debe tener cuidado con eso. Debe ser canónico, es imposible cambiar los límites creados por Tolkien, es necesario permanecer tolkeniano.”

Shippey también aclaró que la Tolkien State tiene un derecho de veto sobre cualquier tema relacionado con la obra del escritor y agregó que: “la Primera y la Tercera Edad están fuera de los límites. No puedes tener la Primera. Como mucho se podrían mencionar hechos que sucedieron si explican otros de la Segunda Edad. Pero si no está descrito o mencionado en 'El señor de los anillos' o en los apéndices, probablemente no podrán usarlo”

Ya está confirmado que Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios y que la actriz Markella Kavenagh es por ahora la única integrante confirmada de su reparto.

El plan inicial de Amazon es que la primera temporada de la serie conste de 20 episodios. Por el momento no hay fecha de estreno para el estreno de la primera temporada.

