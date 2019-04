Los usuarios de iPhone tocan la pantalla más de 2600 veces por día

“Nunca ha sido nuestro objetivo”, dijo Cook, quien promovió la función que la empresa que dirige sacó con los iOS 12 llamada “Tiempo de uso”, que permite que los usuarios sepan cuántos minutos pasan navegando por internet, utilizando Instagram, viendo Facebook, etc. La idea de esta herramienta es ayudarlos a administrar mejor el tiempo con el equipo y, de ese modo, reducir la adicción. Incluso, Tim Cook confesó haber puesto en práctica una medida muy útil en los últimos meses, porque él también quería pasar menos tiempo delante de su celular, lo que lo llevó a desactivar las notificaciones. “Si no lo hicieron, los invito a hacerlo. Es necesario controlar las notificaciones”, aseguró. Y es que Cook recibe tantos avisos en su iPhone que llegó un momento en el que necesitó desintoxicarse: “Me pregunté si realmente necesitaba recibir tantísimas alertas y llegué a la conclusión de que era algo que no aportaba valor a mi vida o que no me hacía mejor persona. Así que decidí cortar por lo sano. De hecho, se lo recomiendo a todo el mundo”, manifestó. Para él, la gente no debe estar constantemente mirando el teléfono. “Cada vez que agarrás tu iPhone, apartás la vista de algo que estás haciendo o de alguien con quien estás hablando. Y si estás viendo más tu celular que los ojos de otra persona, hay algo que no está bien”, sentenció.